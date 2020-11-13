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【藍籌業績】瑞聲上季淨利潤挫近4成　毛利率按季升0.3個百分點

股市 12:14 2020/11/13

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瑞聲科技上季淨利潤按年跌近4成。

瑞聲科技 （02018） 中午公布季績，第三季收入按年跌9.8%至45.2億元人民幣（下同），淨利潤急挫38%至4.3億元，毛利率則按季微升0.3個百分點。瑞聲績前股價走勢反覆，中午收報43.65元，跌0.9%，成交1.32億元。

單計第三季度，瑞聲收入按年跌近一成，集團解釋主要受全球智能手機市場週期性及新產品推遲所影響，但隨著主要業務持續恢復，收入按季已有上升5.7%。季度毛利率23.6%，較第二季升0.3個百分點。

瑞聲：明年上半年量產晶圓級玻塑混合鏡頭

總計今年首三季，收入按年跌1.8%至123.6億元，淨利潤7.5億元跌48.8%，毛利率23.3%，跌5.1個百分點。

受全球手機出貨量下降所影響，瑞聲核心業務當中，季內僅少數按年可以維持增長。其中，光學業務銷售額錄得顯著增長，按年大增5成至4.7億元，毛利率按季升10.8個百分點至24.6%。單計9月份，塑膠鏡頭出貨量達到5,240萬支。同時，集團的晶圓級（WLG）玻塑混合鏡頭已明確量產項目，定於明年上半年開始量產出貨。

微機電系統器件業務，季度銷售額亦按年增27.5%至3.7億元，毛利率按季亦有改善。

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瑞聲股價抽升逾12%　光學業務引入4戰略投資者 小米、OPPO各出資4.8億人幣

香港股票 藍籌股 業績公布 瑞聲科技（02018）

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