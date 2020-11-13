【中國晶片】清華系紫光債價暴跌、千億債務惹爆煲憂慮　中芯國際主要股東

▲ 中芯國際第3大股東、中國最大半導體集團的紫光集團傳深陷債務危機

中國急於發展半導體產業，卻不斷傳來晶片投資爛尾、晶片企業資金鏈斷裂的消息，中芯國際 （00981） 第3大股東、中國最大半導體集團的紫光集團傳深陷債務危機。紫光債務逾1500億元（人民幣，下同），自上月底紫光不贖回境內永續債，近期又有一筆即將到期的10億元的信託貸款擬延期惟遭銀行否決。市場質疑紫光還款能力、對政府出手援救缺乏信心，導致紫光系債券多日暴跌，債券評級或下調，也拖累紫光同系上市公司股價。紫光千億造芯大業為此蒙上陰霾。

紫光集團旗下有6家上市公司，包括2家港股及4家A股，分別為 中芯國際、 芯成科技 （00365） 、紫光股份（深：000938）、 文一科技 （滬：600520）、紫光學大（深：000526）、紫光國微（ 深： 002049）。

紫光國微今日一度觸及跌停，中芯國際未受拖累，績後大漲逾3%，最新報價23.55港元， 芯成科技挫近2%。

不贖回到期永續債 拖累債股齊跌

紫光集團10月29日宣布放棄贖回到期的永續債「15紫光PPN006」，此後紫光系債券在二級市場價格持續走低，「18紫光04（155085）」、「19紫光01（155169）」、「19紫光02（155279）」交易暴跌，多次觸達跌停，截至11月11日，18紫光04（155085）」、「19紫光01（155169）」、「19紫光02（155279）」累跌75%、84%、75%。

債券評級機構中誠信近日將紫光AAA的主體信用等級，以及「16紫光01」、「16紫光02」、「17紫光03」、「18紫光04」、「19紫光01」和「19紫光02」AAA的債項信用等級列入可能降級的觀察名單。而中誠信今早下調「18國微01」信用等級由AAA下調至AA+。

紫光命懸一線 千億造芯大業背負千億債務

中美關係惡化背景下，中國最高學府清華大學科技開發總部改組的紫光集團重金投入半導體發展，旗下紫光展銳、紫光國微、長江存儲等公司在國內晶片設計、製造相關領域具有一定優勢，部分投資者因此長期存在政府救助的博弈心態。

紫光集團11月15日有13億元私募債「17紫光PPN005」面臨兌付，明年1月底前有兩隻共計約15億美元的境外債券及存續餘額2.95億元的境內公司債到期。

據REDD報導，近期國務院、北京市政府及紫光集團母公司清華控股均對紫光集團的財務狀況予以關注。不過，目前市場尚未見到官方採取實質性救助行動的信息披露。即將到期PPN兌付情況，將成為市場觀察紫光能否獲得救助，救助力度如何的重要參考。

半導體行業前期研發投入規模大、周期長，紫光集團董事長趙偉國於2018年曾稱，未來10年投入1000億美元製造晶片，使用包括債券在內的債權融資用於擴張，也埋下巨大的風險。

據紫光集團的半年度報告，截至今年6月底，公司的有息債務總額高達1567億元，當中一年內到期的債務占比約52%，且債券融資基本集中在母公司清華控股層面。

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編輯：陳華