  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (五) 12:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】YOHO MALL建逾萬呎都市農莊　「小丸子」擔任揭幕嘉賓

商業 11:55 2020/11/13

分享：

新鴻基地產旗下YOHO MALL戶外地下園林專區，建造逾10,000呎都市農莊「YOHO Urban Farn」。

聖誕轉眼將至，港人今年因疫情被逼「滯留」香港，在香港可以去哪些地方玩？新鴻基地產（00016）旗下YOHO MALL，在今個聖誕加推浪漫園林之旅。商場的戶外地下園林專區建造逾10,000呎都市農莊「YOHO Urban Farn」，並於11月20日登場。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

集齊5款「小丸子」　送小禮物一份
該農莊更邀請卡通物「小丸子」一眾角色擔任揭幕嘉賓。屆時將有櫻桃小丸子造型的立體草球及3米高牛仔造型小丸子登場。市民若想和小丸子「互動」，可以參加「3年4班奇想旅行 - 田園深度行」體驗。

市民只要於場內尋找並拍下活動QR Code，小丸子便會負責介紹3年4班同學們收集的農作物。集齊5種農作物後，按指示登記即有機會換領小禮物一份。同場還設有天然DIY工作坊，可以親手製作各種天然生活用品，包括香茅防蚊止痕膏、洛神花天然潤唇膏，以及天然止汗香膏。

【局長會客室】邱騰華：港企具韌力應對逆境　籲企業善用政府基金

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

導賞團+工作坊　2,000積分可換領入場證
都市人對於耕種的知識未必很多。商場邀請本地有機耕作組織Grow Something的創辦人，楊愷恩（Agnes）及吳家欣（Karen），舉辦都市農莊體驗導賞團，希望透過講解不同種類的農作物，分享農耕種植及綠色生活小知識。據悉，該農莊將每年出產過百種農作物，包括不同類型時令蔬果，如紅秋葵、粟米、茄子及鮮花。

【雙11】ZALORA 雙十一購物節銷售額創新高　奢侈品增長達15倍

導賞團和工作坊的所有參加者，均會獲得限量版3年4班奇想旅行的園林篇貼紙一張。不過，市民要參加上述兩項活動，須注意以下事項：
日期：28/11, 5/12, 12/12
時間：約2小時
參加方法：會員憑2,000積分即可換領入場證，參加農莊導賞團及指定天然DIY工作坊一次

責任編輯：馬意文

相關文章

【聖誕節】角落生物登陸屯門市廣場　3大主題打卡區迎聖誕
2020/11/10
【聖誕節】角落生物登陸屯門市廣場　3大主題打卡區迎聖誕
【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照
2020/11/09
【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照
【聖誕節】T.O.P夥本地漫畫「賤人新世紀」　設計聖誕打卡位
2020/11/11
【聖誕節】T.O.P夥本地漫畫「賤人新世紀」　設計聖誕打卡位
【聖誕節】圓方設白色聖誕村莊　7米高聖誕樹及復古鐘樓吸客
2020/11/12
【聖誕節】圓方設白色聖誕村莊　7米高聖誕樹及復古鐘樓吸客
疫情 商場 新鴻基地產（00016） 洛神花 蔬果 櫻桃小丸子 聖誕節 唇膏 香港 工作坊

下一篇文章

【局長會客室】邱騰華：港企具韌力應對逆境　籲企業善用政府基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】首班飛新加坡航機已售罄？　國泰網站：未有航班提供
【旅遊氣泡】首班飛新加坡航機已售罄？　國泰網站：未有航班提供
【雙11】天貓340個品牌成交額破億　進口貨、健康養生特別受青睞（更新）
【雙11】天貓340個品牌成交額破億　進口貨、健康養生特別受青睞（更新）
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【保就業計劃】保就業計劃公布新一批工資補貼名單　美心食品領取逾3億元
【保就業計劃】保就業計劃公布新一批工資補貼名單　美心食品領取逾3億元
【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠
【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠