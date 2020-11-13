【聖誕節】YOHO MALL建逾萬呎都市農莊　「小丸子」擔任揭幕嘉賓

▲ 新鴻基地產旗下YOHO MALL戶外地下園林專區，建造逾10,000呎都市農莊「YOHO Urban Farn」。

聖誕轉眼將至，港人今年因疫情被逼「滯留」香港，在香港可以去哪些地方玩？新鴻基地產（00016）旗下YOHO MALL，在今個聖誕加推浪漫園林之旅。商場的戶外地下園林專區建造逾10,000呎都市農莊「YOHO Urban Farn」，並於11月20日登場。

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集齊5款「小丸子」 送小禮物一份

該農莊更邀請卡通物「小丸子」一眾角色擔任揭幕嘉賓。屆時將有櫻桃小丸子造型的立體草球及3米高牛仔造型小丸子登場。市民若想和小丸子「互動」，可以參加「3年4班奇想旅行 - 田園深度行」體驗。

市民只要於場內尋找並拍下活動QR Code，小丸子便會負責介紹3年4班同學們收集的農作物。集齊5種農作物後，按指示登記即有機會換領小禮物一份。同場還設有天然DIY工作坊，可以親手製作各種天然生活用品，包括香茅防蚊止痕膏、洛神花天然潤唇膏，以及天然止汗香膏。

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導賞團+工作坊 2,000積分可換領入場證

都市人對於耕種的知識未必很多。商場邀請本地有機耕作組織Grow Something的創辦人，楊愷恩（Agnes）及吳家欣（Karen），舉辦都市農莊體驗導賞團，希望透過講解不同種類的農作物，分享農耕種植及綠色生活小知識。據悉，該農莊將每年出產過百種農作物，包括不同類型時令蔬果，如紅秋葵、粟米、茄子及鮮花。

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導賞團和工作坊的所有參加者，均會獲得限量版3年4班奇想旅行的園林篇貼紙一張。不過，市民要參加上述兩項活動，須注意以下事項：

日期：28/11, 5/12, 12/12

時間：約2小時

參加方法：會員憑2,000積分即可換領入場證，參加農莊導賞團及指定天然DIY工作坊一次

責任編輯：馬意文