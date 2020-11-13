[中芯國際981] 中芯上季盈利創新高 交銀薦買上調目標價至28元

內地晶片代工商中芯(00981)日前公布上季盈利創新高並上調收入指引。交銀國際亦把中芯目標價上調至28元，維持買入評級。截至11時，中芯報23.65元大升3%。

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交銀表示，中芯預計第四季度收入環比下降10至12％，仍好於市場預期，並基本符合該行預期，但其指引的毛利率介乎16至18％則低於預期。該行指，中芯第三季業績亮點包括28納米╱14納米收入貢獻從第二季度的9.1％，增長至14.6％，這推動了晶片均價。另外，晶片均價環比及同比分別增長8％及12％，公司修訂指引主要是由於優於預期的12英寸晶圓出貨量；同時運營利潤及淨利潤強勁，分別達到1.83億美元及2.63億美元。

報告續說，中芯指儘管美國的出口限制將產生影響，但近期的業務仍保持正常，與該行的預期吻合。公司表示其14納米 ＦｉｎＦＥＴ良率已達到行業標準，該行對此看法正面。另外，公司還提前開展了Ｎ+1風險生產，較本來預期的今年底為早。

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