【長和股價】長和售歐洲鐵搭套現600億擬回購　瑞銀：助收窄股價對NAV折讓

▲ 瑞銀指長和出售歐洲鐵搭的交易，有助收窄股價較每股資產淨值的折讓。圖為長和主席李澤鉅。（資料圖片）

長和 （00001） 昨日公布，出售歐洲鐵搭的交易詳情，總代價100億歐元，預期交易完成後可套現約600億元。瑞銀指，交易所得擬用作降低負債比率及股份回購，相信有助壓縮股價較每股資產淨值（NAV）的折讓幅度，預期股價會有正面反應。

瑞銀維持對長和目標價61元，評級「買入」。長和昨晚公布交易詳情後，股價今早造好，早段創逾1個月高高見55.45元，最新報54.15元升1.2%，成交5.48億元。

長和以100億歐元出售歐洲鐵搭，未提派特別息【下一頁】

交易所得的600億元預期分兩階段入帳，當中210億元將於今年內收取，第二批交易約390億元則會於明年收取。

瑞銀指，目前難以評估交易對長和的收益影響，即使Cellnex與長和可訂立最長35年的服務合約，但主要條款仍然未明。但整體而言，長和未來因要向Cellnex支付鐵搭租賃開支，電訊業務的資本開支應該會有所增加，但部分會被鐵搭資產等折舊減少所抵銷。

瑞銀現時對長和的盈利預測，仍未反映相關潛在影響，在掌握更多資料後會再作相應調整。

長和減派中期息近三成，李澤鉅指要留子彈應變【下一頁】

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