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【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）

新股IPO 10:00 2020/11/30

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京東健康有望成為螞蟻集團觸礁後香港最大型的IPO。

京東  （09618）  分拆來港上市的京東健康 （新上市編號：06618）  正在招股，消息人士透露，京東健康擬上限定價，國際配售於首日開售數小時內已超購逾4倍。京東健康將於上周四（26日）起至明日（12月1日）中午招股。京東健康擬發行3.82億股新股，約擴大後股本12.21%，當中95%為國際配售，5%為公開發售，集資最多269.6億元，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元。京東健康料於12月1日定價；12月8日掛牌。

京東健康孖展最新情況【下一頁】

圖解京東健康業務

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除京東健康外，京東據報也計劃明年分拆京東物流上市，估值逾3000億港元，詳情請按【下一頁】

京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁？詳情可見【下一頁】

京東健康引入多名基石投資者，合計認購約13.5億美元（105.3億港元）股份。基石投資者包括新加坡政府投資公司GIC（認購3.5億美元）、老虎環球基金（認購3億美元）、貝萊德（認購2.5億美元）、China Structural Reform Fund（認購約1.99億美元）、高瓴資本（認購約1.34億至1.51億美元），及清池資本（Lake Bleu Capital）（認購1億美元）。有關股份設6個月禁售期。

京東健康後，還有哪些新股登場？【下一頁】

京東健康集資所得資金40%將用於未來3至5年的業務擴張；30%將用於未來兩至3年的研發開支；20%將用於潛在投資及收購，或策略性結盟；10%將用於一般公司用途。

京東早前建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市，分拆完成後，公司將間接持有京東健康不少於50%的股權。聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。

（第三版更新國際配售認購倍數）

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編輯：麥德銘、謝卓榮

香港股票 分拆 IPO 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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