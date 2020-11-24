【新股IPO】京東健康周四招股　傳一手入場費約3565元、高瓴資本為基石投資者（第二版）

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【新股IPO】越秀擬分拆物管來港上市 集資約23.4億元
京東 （09618） 分拆京東健康有進展。外電報道指，京東健康將於周三（25日）建簿（Book-building）招股，目標集資額達40億美元（約312億港元），其估值高達290億美元（約2262億港元）。消息指，公司將於周四招股，招股價介乎62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元，12月8日掛牌。
圖解京東健康業務
報道續指，部分現有股東、主權財富基金及長線基金投資者均有意成為基石投資者，合共高達10億美元（約78億港元）。據市場消息，京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司GIC等為基石投資者。
京東早前建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市，分拆完成後，公司將間接持有京東健康不少於50%的股權。聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。
（第二版更新基石投資者消息）
除京東健康外，京東據報也計劃明年分拆京東物流上市，估值逾3000億港元，詳情請按【下一頁】
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編輯：麥德銘、謝卓榮