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【輝瑞疫苗】BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症

環球社會熱點 11:35 2020/11/13

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【輝瑞疫苖】BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，輝瑞及BioNTech聲稱，共同研發的新冠疫苗效用高達90%，有望成為首款面世的疫苗。有份參與研發的科學家相信，產品可以「撲滅病毒」，並終結全球大流行的疫症。惟目前缺乏完整數據，未知是否對無症狀患者同樣有效。

輝瑞新冠疫苗Q&A 關鍵資訊存疑【下一頁】

俄美新冠疫苗前後腳報喜 俄疫苗有效率92%【下一頁】

BioNTech創辦人及行政總裁薩恩（Ugur Sahin）接受《衛報》訪問時稱，對於該疫苗可終結疫症感到樂觀，相信可提供保護。現時輝瑞疫苗的試驗無法證明其可阻止病毒傳播，而不是僅僅起預防作用，薩恩認為效用高就可以。

薩恩指，輝瑞在疫苗市場方面的專業知識及監管機構迅速行動，縮短了開發過程，由數年大減至10個月。

他透露，研發團體在試驗中，發現最有效的個案，就是疫苗「以多於一種的方式」攻擊新冠病毒；疫苗阻止病毒進入細胞，就算病毒找到其他方法進入細胞，T細胞（免疫細胞）也會攻擊及消滅它。

BioNTech老闆夫妻檔打天下 基因研究助疫苗研發【下一頁】

薩恩續稱，有關疫苗功效的一些關鍵問題，可在未來幾周和數月內得到答案，但可能需要長達一年的時間，才知道是否對無症狀患者有用。他預計，在3周內可進一步了解疫苗為不同年齡層的人提供多大程度的保護，但試驗還未完全確定該疫苗對不同種族人群的作用是否不同。

薩恩續說，希望完成注射2劑疫苗的人，至少能免疫一年。他指出，目前研究表明，免疫反應強的患者在6個月後仍具免疫力，希望可長達一年，但也不能排除每年都要注射。

輝瑞疫苗要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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