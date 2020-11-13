【摩笛吹奏】大摩料物管股陸續發盈喜　首選呢兩隻高質量物管

摩根士丹利發表研究報告指，認為碧桂園服務(06098) 股價近期下跌主要為技術調整，基本面仍保持高增長，估值有吸引力，股價調整是投資者入市好時機。



該行表示，內地物管股8月底至11月12日計累積下跌19％，跑輸同期升4%的恆生指數，認為主要由於下半年IPO市場火爆，多家大型物業管理商來港上市，例如金科服務(09666.HK)、華潤萬象生活及恒大服務等，吸引走不少短期資金。

市場對當局「三條紅線」存有擔憂，大摩認為，內地物管行業基本面穩健，今年盈利有望增長50%，大部分大型內房合約銷售今年可保守增長約10%，將推動旗下物管商管理總建築面積增長約20%，加上物管股對母企依賴不斷降低，相信影響不大。



該行預期明年初可陸續見到物管股年度盈喜消息，在市場分化下傾向大型高質量股份，首選碧桂園服務及永升生活服務(01995) ，分別予目標價64.11及18.7元，評級「增持」。

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