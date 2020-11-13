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【美國大選】國土安全部：今次為史上最安全大選

環球政治 11:43 2020/11/13

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美國大選結果幾乎塵埃落定，美國總統特朗普多次聲稱美國大選結果不公。不過，美國國土安全部旗下部門，引述兩個美國大型網絡安全組織指，今次美國大選為美國史上「最安全的一次」，又指無證據顯示，投票系統曾刪除或遺失、更改選票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

美國網路安全及基礎設施安全局周四發表聲明，引述選舉基礎設施政府協調委員會執行委員會（GCC）及選舉基礎設施部門協調委員會（SCC），指今年舉行的美國大選是「美國史上最安全」（the most secure in U.S. history）。

有指特朗普欲染指傳媒業 另創新台取代霍士 【下一頁】

他們在聲明中指：

「我們知道有很多毫無根據的主張及關於選舉過程的錯誤信息，但我們可以向你們保證，我們對選舉的安全性和完整性賦予最大的信心，你們也應該同樣。」

（While we know there are many unfounded claims and opportunities for misinformation about the process of our elections, we can assure you we have the utmost confidence in the security and integrity of our elections and you should too.）

聲明又指，無證據顯示大選投票系統曾刪除或遺失、修改選票，或系統遭到任何形式的入侵。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

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