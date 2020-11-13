美國顯出頹勢 港股前景看好

11月8日，拜登宣布勝出美國總統大選，多國領導人向他表示祝賀。盡管現任特朗普總統仍在發動法律訴訟試圖挽回敗局，不過看來希望渺茫。

此次美國大選，選舉過程中充滿了陰謀和惡意攻擊，後續影響可能帶來社會的進一步對立和分裂，美式民主制度的弱點暴露無遺。

大致而言，我們可以從美國此次大選得到以下一些粗淺結論：

一、 美國社會的現行制度與美國社會的現狀已經出現了一定程度的不相適應；

二、 美國社會內部的對立已經極其嚴重，基本失去了妥協基礎；

三、 美國社會反智、反科學的基礎龐大，他們會破壞或者阻撓美國的科學進步。

按照現在的方向發展，美國的內耗、分裂將越演越烈，衰落難以避免。

由於民主共和兩黨尖銳對立，對股市而言，拜登出任總統後，可能會采取下面一些政策：

一、 中美貿易戰不會再升級，拜登政府甚至可能減免一部分甚至大部分特朗普政府施加的關稅；

二、 美國不會再減稅，但由於民主黨可能無法控制參議院，而共和黨不會同意加稅，因此如果民主黨不能一統眾議院和參議院，加稅的可能性也不大；

三、 美國大概率將推出新一輪刺激經濟計劃，但由於共和黨阻撓，規模可能會較民主黨原來建議的版本縮水；

四、 增加開支又無法加稅，政府赤字擴大，需要美聯儲增加放水支持，因此美聯儲的貨幣政策可能進一步放松，美元可能偏軟，資金外流。

對中港股市來說，中國經濟正在加速恢復，中美貿易沖突有望緩和，美國出現大規模內亂機會不大，內外環境都對中港股市有利，中港股市後市看好。