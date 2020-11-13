【騰訊700】騰訊700蚊都嫌低 麥格理目標價睇到846元

騰訊 （00700） 昨日（12日）收市後公布第三季業績，績後大部分大行均唱好，其中麥格理更把目標價由815元升至846元。

麥格理認為騰訊第三季業績表現穩定，相信2021年公司仍為表現最強的互聯網公司之一，在遊戲、廣告及金融科技業務都表現強勁。

遊戲業務方面，手遊收入受遞延收入貢獻帶動，按年大增61%，麥格理預計，第四季增速雖然有所回落，但新遊戲《天涯明月刀》及《英雄聯盟：激鬥峽谷》可為2021年及之後的增長鋪路。

麥格理認為騰訊第三季廣告按年增速不及預期，但預計未來仍有空間增長，單是在朋友圈加入第五條廣告，已經可以帶來超過10%的收入增長。

金融科技方面，麥格理指出公司表現仍然穩健，預計未來增長趨勢不改。

騰訊股價今日（13日）上午升逾3%，挑戰600元關口的水平。

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