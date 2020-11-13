【MPF買A股】許正宇：積金局納上海深圳交易所為「核准證券交易所」　MPF可買A股多於一成

▲ 積金局納上海深圳交易所為「核准證券交易所」後，MPF購買A股比例可超越一成

強積金可加倉買A股，財庫局局長許正宇表示，積金局會將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」，有關修訂會在今日刊憲，即時生效。許正宇稱，香港的強積金計劃目前已有一定程度投資於內地的A股，至9月底A股佔強積金總資產1.12%，約110多億港元），但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資以及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

許正宇表示，新修訂將為強積金投資管理人提供更大的靈活性，在符合相關監管規例及基金產品設計的框架情況下，可增加投資在內地交易所掛牌的股票，令強積金資產有更多元的投資機遇。

許正宇早前與行政長官林鄭月娥一同上京，他表示，在國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，內地資本市場開放的路相信會愈走愈寬，香港「連接人」角色愈來愈重，訪京會見部委時亦有談及相關發展，林鄭月娥已表示希望在十一月底發表的《施政報告》裏能夠向香港各界闡述。

據港府憲報，積金局目前列44個交易所為「核准證券交易所」，當中除了美國、英國、日本等成熟市場，也有台灣、菲律賓、印尼、馬來西亞等多個亞洲區內新興市場。

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編輯：麥德銘