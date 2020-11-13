  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF買A股】積金局納滬深交所為「核准證券交易所」　MPF可買A股多於一成　滙豐：助拓新產品

宏觀解讀 17:04 2020/11/13

分享：

積金局納上海深圳交易所為「核准證券交易所」後，MPF購買A股比例可超越一成

強積金可加倉買A股，財庫局局長許正宇表示，積金局會將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」，有關修訂會在今日刊憲，即時生效。許正宇稱，香港的強積金計劃目前已有一定程度投資於內地的A股，至9月底A股佔強積金總資產1.12%，約110多億港元），但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資以及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

許正宇表示，新修訂將為強積金投資管理人提供更大的靈活性，在符合相關監管規例及基金產品設計的框架情況下，可增加投資在內地交易所掛牌的股票，令強積金資產有更多元的投資機遇。 

管理約400萬強積金成員的受託人滙豐，發言人對消息表示，歡迎上海和深圳交易所獲納入積金局的「核准證券交易所」名單，強積金成員可透過投資於中國內地A股企業以建立更多元化的投資組合，相信此舉有助業界開創新產品。

許正宇早前與行政長官林鄭月娥一同上京，他表示，在國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，內地資本市場開放的路相信會愈走愈寬，香港「連接人」角色愈來愈重，訪京會見部委時亦有談及相關發展，林鄭月娥已表示希望在十一月底發表的《施政報告》裏能夠向香港各界闡述。 

據港府憲報，積金局目前列44個交易所為「核准證券交易所」，當中除了美國、英國、日本等成熟市場，也有台灣、菲律賓、印尼、馬來西亞等多個亞洲區內新興市場。

相關文章：

【MPF】強積金半自由行8周年 基金減價最多57%

【FinTech Week】許正宇：港府研強制發牌管虛擬資產平台　「拍住上」資助金融科技　

財庫局許正宇︰港滙屢次觸及強方兌換保證　走資說法不攻自破

編輯：麥德銘

基金 許正宇 強積金

上一篇文章

【TikTok拆骨】字節跳動就華府要求公司出售美國業務提新方案 （第二版）

下一篇文章

【恒指季檢】美團反彈6%重上300元　恒指季檢收市公布、成份股或超50家？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」