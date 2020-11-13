【長和系】長和百億歐元售歐洲鐵塔資產 或將收益用於股份回購

長和（00001）宣布向歐洲電訊商Cellnex Telecom出售長和網絡持有位於歐洲的逾2萬個發射塔與業務間接權益，涉資100億歐元（約915.4億港元）。長和料交易完成後，將產生股東應佔收益（未計交易成本前）約600億元。集團現價升近1.7%至54.4元，成交5.5億元。日內升上試55.45元，創月內高位。



是次交易的總代價為100億歐元，當中14億歐元會以Cellnex約5%股權作為支付代價，每股作價52.79歐元，餘額則以現金支付。

長和指，交易可釋放長和電訊及長和歐洲發射塔資產的潛在價值，令集團可專注於流動電訊業務網絡及資訊科技平台，加快長和電訊的5G服務發展步行，亦可與Cellnex建立長期策略夥伴關係。



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如市場預期，長和表示會將交易所得款項用於一般企業用途、降低綜合債務水平、達致最佳資本結構，創造最佳回報。另外，長和指董事會亦考慮將部分收益分配至市場股份回購計劃。



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