【買樓理財】馬鞍山半新盤跑輸大市　半個月內連錄蝕讓

樓市交投氣氛雖然好轉，但仍有業主蝕讓離場，其中新界區表現較差，以馬鞍山星漣海為例，近半個月內，該盤連錄至少3宗蝕讓成交，最新一宗為三房單位，3年貶值約15%。

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市場消息指出，星漣海3A座低層D室，實用面積781平方呎，三房間隔，原叫價1,200萬元放盤，終減價60萬元，以1,140萬元易手，實用呎價約14,597元。據了解，原業主於2017年初購入上址，成交價1,336.1萬元。換言之，單位於短短3年間，貶值196.1萬元，即約14.7%

此外，同座低層C室，實用面積780平方呎，原叫價1,400萬元放盤，終累減408萬元，以992萬元易手，實用呎價約12,718元。據了解，原業主於2017年4月，以1,169萬元購入上址，持貨逾3年半，帳面蝕177萬元。

另一宗帳面蝕讓成交，來自3B座低層E室，單位實用面積768平方呎，原叫價1,200萬元，終減價50萬元，以1,150萬元易手，實用呎價14,974元。據了解，原業主於2017年4月，以1,175萬元購入上址，持貨逾3年，現帳面貶值25萬元。

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