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騰訊《王者榮耀》上月吸金全球第二　《天涯明月刀》上市僅半個月已上榜

股市 10:54 2020/11/13

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騰訊《王者榮耀》上月吸金全球第二　《天涯明月刀》上市僅半個月已上榜

據市場研究機構Sensor Tower最新數據，騰訊 （00700） 《王者榮耀》10月收入為2.25億美元（約17.4億元），較去年同期增長65.5%，位列全球手遊暢銷榜第二名。其中，96%的收入來自中國App Store，台灣版本貢獻了1.4%。

騰訊績優，幾時可重新買回科技股？【下一頁】

騰訊另一款手遊《PUBG Mobile》則排在第三位。值得留意，本期榜單另一大亮點是騰訊《天涯明月刀》。該遊戲於10月16日正式上市，半個月內在中國App Store吸金近8600萬美元，位列榜單第9名。《天涯明月刀》目前僅於中國推出。

上月米哈遊（miHoYo） 的《原神》在全球App Store和Google Play吸金2.39億美元，位列全球手遊暢銷榜榜首。任天堂的《Pokémon GO》，以及Moon Active的《金幣大師》（Coin Master） 則排在第四及第五位。

科企壟斷？騰訊：很好地符合監管要求【下一頁】

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編輯：吳敏芳

香港股票 騰訊控股（00700） 電玩手遊 騰訊

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