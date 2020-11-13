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【中美角力】特朗普再簽行政命令　禁投資31間涉及中國軍方企業

環球政經 10:24 2020/11/13

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中美角力在美國大選後再次掀起，美國總統特朗普（Donald Trump）周四（12日）最新簽署行政命令，禁止美國個人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，因這些公司「威脅美國安全」，此舉或令大選後中美角力加劇。

【美國大選】否認敗選 白宮助手:特朗普或公開接受結果 【下一頁

該行政命令將於明年1月11日起生效，並禁止所有美國個人、企業、投資公司以及基金買賣31間中國企業的股票或其他衍生品，禁令名單中包括中國電信（00941）、中國移動（00728）、以及海康威視（002415.SZ）等中資企業。

華府早前已經指相關企業正加劇利用美國資本，為中國的軍事、情報和安全服務供應產品或以其他方式支援。亦有美國官員稱，透過上述公司，中國能夠獲取先進技術和專業知識，幫助解放軍在全球範圍內擴張並採取更強硬的姿態。

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編輯：李勝男

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