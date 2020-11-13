▲ 【TikTok拆骨】美國商務部暫緩執行TikTok禁令

美國商務部周四（12日）宣布，暫緩執行TikTok禁令。禁令原定於12日生效，禁止蘋果等等美國公司在其應用程式（App）商店中提供TikTok App ，也不准亞馬遜和Google母公司Alphabet在內的美企，為TikTok提供網路託管服務。這些措施實際上會讓TikTok在美國無法運營。

美國商務部暫時不會執行針對TikTok的禁令，以遵守聯邦法院判決。美國費城聯邦地區法官Wendy Beetlestone上個月針對TikTok行政令，頒布初步禁制令。Beetlestone是在3位TikTok網絡紅人提出的訴訟中作出上述裁決。Beetlestone認為，政府的行動對資訊的有力交換構成了威脅，因此可能超出了政府根據《國際緊急經濟權力法案》的權限。

美國政府周四晚對法院的這一裁決提出上訴。商務部指，仍將會先服從判決，暫緩執行禁令，直到有進一步的法律進展為止。

這一結果對於中美關係以及全球互聯網行業未來發展都具有重要影響，因為其他國家正在努力解決如何接納中國科技公司的問題。

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編輯：吳敏芳