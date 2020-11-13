【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親自叫停螞蟻集團上市

▲ 華爾街日報︰習近平親自叫停螞蟻集團上市

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團早前突然煞停IPO，暫緩AH股上市，華爾街日報引述中國知情官員報道，中國國家主席習近平親自決定叫停相關計劃。

報道指，阿里巴巴主席馬雲於10月24日演講中，引用習近平的「功成不必在我」言論，又表示想通過創新幫助解決中國的金融問題，批評政府愈趨嚴格的金融監管阻制了技術發展。

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報道引述熟悉決策的官員指，習近平接獲政府就馬雲言論的報告，而且多名高層官員感到不滿，習近平命令中國監管部門進行調查並阻止螞蟻上市。不過，目前未知是否由習近平首先提出煞停螞蟻的建議。

報道指，據中國高級官員表示，習近平不在乎大家會否以此致富，他關心的是致富後的所做的事，以及是否將利益與國家利益保持一致。

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責任編輯︰梁浩碩