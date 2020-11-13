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【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升

股市 09:58 2020/11/13

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【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親自叫停螞蟻集團上市

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團於預定掛牌前兩日突然煞停IPO，暫緩AH股上市，華爾街日報引述中國知情官員報道，中國國家主席習近平親自決定叫停螞蟻集團計劃。阿里巴巴股價周五未受習近平傳叫停螞蟻集團上市的傳聞影響，早段逆市升逾1%，暫報257.2元，成交16億元。。

報道指，阿里巴巴主席馬雲於10月24日演講中，引用習近平的「功成不必在我」言論，又表示想通過創新幫助解決中國的金融問題，批評政府愈趨嚴格的金融監管阻制技術發展。

想了解馬雲外灘金融演講全文，詳情請看【下一頁】

報道引述熟悉決策的官員指，習近平接獲政府就馬雲言論的報告，而且多名高層官員感到不滿，習近平命令中國監管部門進行調查並阻止螞蟻上市。不過，目前未知是否由習近平首先提出煞停螞蟻的建議。

報道指，據中國高級官員表示，習近平不在乎大家會否以此致富，他關心的是致富後的所做的事，以及是否將利益與國家利益保持一致。

事實上，自螞蟻集團剎停上市，內地接連公布多項關於監管互聯網企業行為的諮詢文件，包括針對平台經濟壟斷行為措施。

周小川：互聯網巨企帶來壟斷及不公平競爭，詳情見【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 習近平 馬雲 IPO 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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