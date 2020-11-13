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【港股市況】恒生指數早段曾跌逾200點　季檢公布前美團升半成（不斷更新）

股市 10:46 2020/11/13

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港股市況不斷更新

美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，道指跌317點。港股將於收市後公布季檢結果，恒生指數開報26114點，跌54點，早段跌幅曾擴大逾200點。騰訊 （00700） 績後升逾2%；滙豐 （00005） 跌2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【恒指季檢】周五恒指季檢前瞻　成份股額外加幾多隻？

【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升

【騰訊績優】幾時先重新買返科技股？ 睇實3大指標

即市走勢︰

【10：44】和諧汽車 （03836） 升近1.5%，高見3.46元。和諧汽實昨日遭沽空機構狙擊，獲執行董事兼主席馮長革成立的信託受控制法團Eagle Seeker告知，昨日於市場增持共759.25萬股，總代價約2450.6萬元。此外，集團並不排除未來認為適當時行使一般性授權，回購股份可能性。

【10：41】港股跌幅收窄至不足100點，恒生指數跌91點，報26077點。

【10：33】比亞迪 （01211） 逆市升逾3%，曾高見193元。恒大汽車 （00708） 升1.5%，高見24.8元。中資電動車股蔚來、小鵬及理想隔晚美股造好，再創歷史新高，其中小鵬股價升33%。

【10：25】滙豐 （00005） 跌3.3%，一度跌穿37元水平低見36.7元，其他本地銀行股亦向下，渣打 （02888） 跌2.8%；恒生 （00011） 跌1.8%；東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌2.4%。

【10：13】大市跌幅收窄至約145點，重上26000點水平，報26023點。

【10：13】濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌3.3%；金沙 （01928） 跌2.3%。

【10：06】美團 （03690） 升逾5%，重上300元水平，高見302.2元。港股將於收市後公布季檢結果。

【09：57】京投交通科技 （01522） 控股股東控擬私有化，股價復牌後升逾4成，破頂高見0.65元。

【09：54】藥明生物 （02269） 升4.5%，破頂高見243元。

【09：52】京東 （09618） 升逾4%，高見337元。京東健康據報獲批在港上市。

【09：51】長和 （00001） 升1.9%。長和公布，同意向歐洲領先的無線電訊及廣播基建營運商Cellnex Telecom，出售長和電訊（CK Hutchison Telecom）旗下持有歐洲等地鐵塔資產的長和網絡（CK Hutchison Networks），估計交易產生的股東應佔收益（未計交易成本前）將約600億元。

【長和股價】長和升逾3%　售歐洲鐵塔資產涉100億歐元　套現部分用於回購、未提派息

【09：48】新秀麗  （01910） 績後升逾6%，高見11.96元。 新秀麗季度錄得股東應佔虧損1.1億美元，相對去年同期盈利5300萬美元。

【業績】新秀麗第三季收入按年下跌64.6%　疫情影響持續毛利率受壓

【09：39】中移動 （00941） 跌5%；中電信 （00728） 跌逾7%，特朗普禁止美國投資部分中資企業。

【09：34】四大內銀向下，建行 （00939） 跌3.3%；工行 （01398） 跌2.5%；中行 （03988） 跌1.4%；農行 （01288） 跌2.7%。

【09：33】滙豐 （00005） 跌幅擴大至3.4%，低見37元。

【09：31】港股早段跌幅擴大至200點，跌穿26000點水平，報25969點。

【09：20】恒指開報26114點，跌54點。騰訊 （00700） 績後升逾2%；滙豐 （00005） 跌2%。

【騰訊業績】騰訊績後升近2%　上季盈利升32%勝預期、手遊強勁增長逾6成（第二版）

【09：14】即月期指開報26146點，跌72點。

【08：49】恒指黑期跌74點，26093點；道指期貨跌22點，報28970點。

【08：10】美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動  （00941）  、中電信  （00728）  ，以及海康威視（002415.SZ）合共31間中資公司。

特朗普簽令禁美方投資31間中企　中移動、中電信有份

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報37.62元，跌0.73元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報568.38元，跌8.62元或1.5%。

【07：30】美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，道指收報29,080點，跌317點或1.08%；標指收報3,537點，跌35點或1%；納指收報11,709點，倒跌76點或0.65%。

港股ADR跌穿26000點水平，收報25958點，跌210點或0.8%。夜期收報26175點，跌43點。

道指跌317點　港股ADR跌210點穿26000

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責任編輯︰梁浩碩

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