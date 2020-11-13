  • 23°C
香港時間 : 20201113日 (五) 09:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數低開54點　騰訊績後升逾2%（不斷更新）

股市 09:40 2020/11/13

分享：

港股市況不斷更新

美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，道指跌317點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開210點，恒指料開報25958點。滙豐 （00005） ADR折合報37.62元，跌0.73元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報568.38元，跌8.62元或1.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【騰訊績優】幾時先重新買返科技股？ 睇實3大指標

即市走勢︰

【09：39】中移動 （00941） 跌5%；中電信 （00728） 跌逾7%，特朗普禁止美國投資部分中資企業。

【09：34】四大內銀向下，建行 （00939） 跌3.3%；工行 （01398） 跌2.5%；中行 （03988） 跌1.4%；農行 （01288） 跌2.7%。

【09：33】滙豐 （00005） 跌幅擴大至3.4%，低見37元。

【09：31】港股早段跌幅擴大至200點，跌穿26000點水平，報25969點。

【09：20】恒指開報26114點，跌54點。騰訊 （00700） 績後升逾2%；滙豐 （00005） 跌2%。

【09：14】即月期指開報26146點，跌72點。

【08：49】恒指黑期跌74點，26093點；道指期貨跌22點，報28970點。

【08：10】美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動  （00941）  、中電信  （00728）  ，以及海康威視（002415.SZ）合共31間中資公司。

特朗普簽令禁美方投資31間中企　中移動、中電信有份

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報37.62元，跌0.73元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報568.38元，跌8.62元或1.5%。

【07：30】美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，道指收報29,080點，跌317點或1.08%；標指收報3,537點，跌35點或1%；納指收報11,709點，倒跌76點或0.65%。

港股ADR跌穿26000點水平，收報25958點，跌210點或0.8%。夜期收報26175點，跌43點。

道指跌317點　港股ADR跌210點穿26000

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國電信（00728） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） ADR 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

上一篇文章

【長和股價】長和升逾3%　售歐洲鐵塔資產涉100億歐元　套現部分用於回購、未提派息

下一篇文章

【TikTok拆骨】美國商務部暫緩執行TikTok禁令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【幼稚園停課】幼稚園及幼兒中心周六起暫停面授課程14天　陳肇始：疫情令人憂慮涉多宗源頭不明確診個案
【幼稚園停課】幼稚園及幼兒中心周六起暫停面授課程14天　陳肇始：疫情令人憂慮涉多宗源頭不明確診個案
【iBond 2020】iBond認購結果出爐！　23萬人獲派上限4手（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐！　23萬人獲派上限4手（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」