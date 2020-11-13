【港股市況】恒指黑期跌74點　道指期貨跌22點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，道指跌317點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開210點，恒指料開報25958點。滙豐 （00005） ADR折合報37.62元，跌0.73元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報568.38元，跌8.62元或1.5%。

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即市走勢︰

【09：14】即月期指開報26146點，跌72點。

【08：49】恒指黑期跌74點，26093點；道指期貨跌22點，報28970點。

【08：10】美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） ，以及海康威視（002415.SZ）合共31間中資公司。

特朗普簽令禁美方投資31間中企 中移動、中電信有份

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報37.62元，跌0.73元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報568.38元，跌8.62元或1.5%。

【07：30】美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，道指收報29,080點，跌317點或1.08%；標指收報3,537點，跌35點或1%；納指收報11,709點，倒跌76點或0.65%。

港股ADR跌穿26000點水平，收報25958點，跌210點或0.8%。夜期收報26175點，跌43點。

道指跌317點 港股ADR跌210點穿26000

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責任編輯︰梁浩碩