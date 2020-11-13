【恒指夜期】恒指季檢美團安踏百威齊成藍籌+美股早段報捷　　恒指夜期微升28點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒指季檢結果出爐，藍籌股大變天，美團 （03690） 、安踏 （02020） 、百威 （01876） 齊晉身恒指成份股，意味內需股在恒指的比重將愈來愈高，有利市場給予更高估值。恒指落實落馬後，恒指夜期隨外圍向上，留意今晚美股表現，若外圍氣氛進一步向好，恒指或能繼續企穩26000點大關。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【23：04】美股早段上升，道指升逾200點，不過恒指夜期動力未算強，暫僅升28點，報26205點，高水48點。

【23：01】MBK Partners有意用近18%溢價 私有化神州租車

【22：19】恒指夜期報26195點，彈18點，高水38點。

【19：01】季檢結果公布，恒指夜期報26253點，升76點，高水96點。

【18：44】恒指夜期走勢繼續升高，報26245點，升68點或0.26%，高水88點。

【17：47】恒指夜期報26239點，升62點，高水82點。

【17：17】恒指夜期初段偏軟，跌7點，報26170點，高水13點。

【16：30】即月期指收報26177點，跌41點或近0.2%，高水20點。

【16：10】恒指收報26156點，跌12點。藥明生物 （02269） 下周一拆三，股價破頂升逾5%，藍籌最強；騰訊 （00700） 績後升逾4%，重上600元關口。恒指季檢前，美團 （03690） 升逾6%。中移動 （00941） 跌半成；滙豐 （00005） 跌近3%。【16：00】恒指U盤前跌30點，報26138點。

【15：37】恒指尾市跌約110點，恒生指數報26059點，跌109點。

【15：35】新秀麗 （01910） 升幅擴大至12%，高見12.32元。

【15：20】阿里巴巴 （09988） 尾市轉跌，股價最新報252.8元，跌近0.1%。

【15：08】美團 （03690） 季檢前升近6%，升至303元水平。

【15：07】SOHO中國 （00410） 升幅收窄至一成，報2.52元。

【15：00】內地股市個別發展，上證跌近0.9%；深證跌近0.3%；創業板指升0.2%。

【14：47】瑞聲 （02018） 轉升逾2%，高45.5元，瑞聲中午公布業績，午後股價曾跌逾3%，低見42.4元。

【14：37】ATMXJ逆市造好，其中以京東 （09618） 升幅最大，股價升7.4%，高見347.2元。

【14：19】美團 （03690） 升幅收窄至約4.5%，於300元水平爭持，報299.8元，今早曾高見309.6元。

【14：11】SOHO中國 （00410） 升三成，高見3.22元，成交5.8億元。

【異動股】SOHO中國股價漲超3成 傳高瓴擬將其私有化

【14：10】恒指跌約110點，報26058點。

【13：24】SOHO中國 （00410） 升幅擴大至2成，高見2.81元。

【13：19】SOHO中國 （00410） 突抽升逾一成，高見2.58元，觸發市場調節機制。據報道，私募股權公司高瓴與SOHO中國進行了初步談判，擬將其私有化。

【13：18】友邦 （01299） 逆市升逾1%，高見85.25元。摩根士丹利上調友邦盈利預測兼目標價至89元，最牛更加上望121元，反映潛在升幅超過4成。

【友邦股價】大摩唱好友邦最牛見121元 中港通關利業務反彈

【13：15】阿里健康 （00241） 升逾6%，高見20.7元。

【13：05】恒指午後初段跌幅收窄至約90點，報26079點。

【13：05】瑞聲 （02018） 績後跌逾2%，低見42.4元。

【12：32】恒指黑期跌約122點，報26045點。

【12：22】國泰航空 （00293） 公布10月客貨運數據，隨國泰港龍停運，國泰10月載客量跌98.6%至僅3.8萬人次。

【國泰危機】國泰10月載客量再跌99%、運載率新低 旅遊氣泡航班獲熱烈歡迎

【12：15】瑞聲科技 （02018） 第三季收入按年跌9.8%至45.2億元人民幣，淨利潤急挫38%至4.3億元人民幣。

【藍籌業績】瑞聲上季淨利潤挫近4成 毛利率按季升0.3個百分點

【12：00】恒指中午收報26025點，跌144點，恒指季檢前，美團 （03690） 升近6%；騰訊 （00700） 績後升逾2%。金融股續回吐，滙豐 （00005） 跌逾3%。

【11：45】恒指中午收市前跌約125點，報26044點。

【11：38】上證半日跌近0.8%；深證跌近0.2%；創業板指升0.5%。

【11：29】高銀金融 （00530） 升35%，高見0.435元，成交2620萬元。

【11：14】恒指跌約50點，報26117點。

【11：06】美團 （03690） 升幅擴至7.7%，高見309元，成交38億元。

【10：47】藍月亮通過上市聆訊 內地洗衣液品牌股集資約78億元

【10：44】和諧汽車 （03836） 升近1.5%，高見3.46元。和諧汽實昨日遭沽空機構狙擊，獲執行董事兼主席馮長革成立的信託受控制法團Eagle Seeker告知，昨日於市場增持共759.25萬股，總代價約2450.6萬元。此外，集團並不排除未來認為適當時行使一般性授權，回購股份可能性。

【10：41】港股跌幅收窄至不足100點，恒生指數跌91點，報26077點。

【10：33】比亞迪 （01211） 逆市升逾3%，曾高見193元。恒大汽車 （00708） 升1.5%，高見24.8元。中資電動車股蔚來、小鵬及理想隔晚美股造好，再創歷史新高，其中小鵬股價升33%。

【10：25】滙豐 （00005） 跌3.3%，一度跌穿37元水平低見36.7元，其他本地銀行股亦向下，渣打 （02888） 跌2.8%；恒生 （00011） 跌1.8%；東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌2.4%。

【10：13】大市跌幅收窄至約145點，重上26000點水平，報26023點。

【10：13】濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌3.3%；金沙 （01928） 跌2.3%。

【10：06】美團 （03690） 升逾5%，重上300元水平，高見302.2元。港股將於收市後公布季檢結果。

【09：57】京投交通科技 （01522） 控股股東控擬私有化，股價復牌後升逾4成，破頂高見0.65元。

【09：54】藥明生物 （02269） 升4.5%，破頂高見243元。

【09：52】京東 （09618） 升逾4%，高見337元。京東健康據報獲批在港上市。

【09：51】長和 （00001） 升1.9%。長和公布，同意向歐洲領先的無線電訊及廣播基建營運商Cellnex Telecom，出售長和電訊（CK Hutchison Telecom）旗下持有歐洲等地鐵塔資產的長和網絡（CK Hutchison Networks），估計交易產生的股東應佔收益（未計交易成本前）將約600億元。

【長和股價】長和升逾3% 售歐洲鐵塔資產涉100億歐元 套現部分用於回購、未提派息

【09：48】新秀麗 （01910） 績後升逾6%，高見11.96元。 新秀麗季度錄得股東應佔虧損1.1億美元，相對去年同期盈利5300萬美元。

【業績】新秀麗第三季收入按年下跌64.6% 疫情影響持續毛利率受壓

【09：39】中移動 （00941） 跌5%；中電信 （00728） 跌逾7%，特朗普禁止美國投資部分中資企業。

【09：34】四大內銀向下，建行 （00939） 跌3.3%；工行 （01398） 跌2.5%；中行 （03988） 跌1.4%；農行 （01288） 跌2.7%。

【09：33】滙豐 （00005） 跌幅擴大至3.4%，低見37元。

【09：31】港股早段跌幅擴大至200點，跌穿26000點水平，報25969點。

【09：20】恒指開報26114點，跌54點。騰訊 （00700） 績後升逾2%；滙豐 （00005） 跌2%。

【騰訊業績】騰訊績後升近2% 上季盈利升32%勝預期、手遊強勁增長逾6成（第二版）

【09：14】即月期指開報26146點，跌72點。

【08：49】恒指黑期跌74點，26093點；道指期貨跌22點，報28970點。

【08：10】美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） ，以及海康威視（002415.SZ）合共31間中資公司。

特朗普簽令禁美方投資31間中企 中移動、中電信有份

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報37.62元，跌0.73元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報568.38元，跌8.62元或1.5%。

【07：30】美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，道指收報29,080點，跌317點或1.08%；標指收報3,537點，跌35點或1%；納指收報11,709點，倒跌76點或0.65%。

港股ADR跌穿26000點水平，收報25958點，跌210點或0.8%。夜期收報26175點，跌43點。

道指跌317點 港股ADR跌210點穿26000

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責任編輯︰梁浩碩