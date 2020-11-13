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【疫情焦點】全球累計逾5312萬確診　美國累計1086萬

股市 08:35 2020/11/13

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【疫情焦點】全球累計逾5312萬確診　美國累計1086萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月13日早上8時35分，全球累計53,121,099宗新冠肺炎確診病例，較上日增加362,985宗。累計1,299,120死亡個案，較上日增加5,373宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 142,493 10,867,492 248,515
意大利 0 1,066,401 43,589
西班牙 21,775 1,484,868 40,461
法國 363 1,915,282 42,960
德國 11,544 749,638 12,276
中國 8 86,307 4,634
香港 0 5,434 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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