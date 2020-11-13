【疫情焦點】全球累計逾5312萬確診　美國累計1086萬

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【港股市況】恒指黑期跌74點 道指期貨跌22點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月13日早上8時35分，全球累計53,121,099宗新冠肺炎確診病例，較上日增加362,985宗。累計1,299,120死亡個案，較上日增加5,373宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|142,493
|10,867,492
|248,515
|意大利
|0
|1,066,401
|43,589
|西班牙
|21,775
|1,484,868
|40,461
|法國
|363
|1,915,282
|42,960
|德國
|11,544
|749,638
|12,276
|中國
|8
|86,307
|4,634
|香港
|0
|5,434
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩