▲ 【疫情焦點】全球累計逾5312萬確診 美國累計1086萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月13日早上8時35分，全球累計53,121,099宗新冠肺炎確診病例，較上日增加362,985宗。累計1,299,120死亡個案，較上日增加5,373宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 142,493 10,867,492 248,515 意大利 0 1,066,401 43,589 西班牙 21,775 1,484,868 40,461 法國 363 1,915,282 42,960 德國 11,544 749,638 12,276 中國 8 86,307 4,634 香港 0 5,434 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩