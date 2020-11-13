【迪士尼業績】迪士尼受惠Disney+付費用戶增長推動　業績勝預期盤後升逾3%

▲ 【迪士尼業績】迪士尼受惠Disney+付費用戶增長推動 業績勝預期

迪士尼（美︰DIS）公布季度業績，收入按年跌23%至147億美元，勝市場預期的142億美元，經調整每股虧損0.2美元，亦較市場預期的虧損0.71美元為好。迪士尼表示暫停派發半年度股息。迪士尼股價盤後曾升逾7%，最新升3.3%，報140.01美元。

迪士尼表示，其串流業務Disney+付費用戶增長至逾7300萬戶，Disney+在內的直接面向消費者和國際市場的業務收入，按年升41%至48.5億美元。

受累新冠肺炎，加州迪士尼樂園未能重開，巴黎迪士尼樂園亦於10月下旬暫停開放，迪士尼估計，新股肺炎疫情對公園部門營業收入季度淨不利影響為24億美元，公園、體驗及產品收入業務跌61%至25.8億美元。

另外，電影業務跌52%至16億美元；媒體網絡業務升11%至72.1億美元。

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責任編輯︰梁浩碩