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【美國制裁】中移動、中電信齊跌逾半成　特朗普簽令禁美方投資31間中企

當炒股 09:41 2020/11/13

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美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） ，以及海康威視（深：002415）合共31間中資公司，指相關公司為中國軍方供應產品，或以其他方式提供支持。中移動股價早段跌半成，低見49.35元；中電信跌7%，低見2.45元。

據報明年1月11日起，禁止美國公司和個人以直接或通過投資基金的方式擁有相關公司股份。

特朗普於行政命令指，中方愈來愈多地利用美國資金提供資源給軍方、情報部門等的發展和更現代化，使中方直接威脅美國本地及海外的軍隊。

美國政府官員表示，這些公司使中國軍方能獲得先進技術及專業知識，幫助軍方擴張，並在全球範圍內採取更積極的姿態。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中國 美國 特朗普

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