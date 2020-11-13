【美國制裁】中移動、中電信遭美封殺或牽逾400億沽盤　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）

▲ 特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） ，以及海康威視（深：002415）合共31間中資公司，指相關公司為中國軍方供應產品，或以其他方式提供支持。中移動股價半日跌6.1%，中午收報49.45元，成交18.1億元；中電信跌9.3%，中午收報2.45元，成交3.9億元。

另一內地電訊營運商聯通 （00762） 於前一輪已在美國制裁名單，周五半日也跌8%，報4.9元，成4.2億元。

31間公司名單（6月時公布20間）、（8月時公布11間）

據報明年1月11日起，禁止美國公司和個人以直接或通過投資基金的方式擁有相關公司股份。

特朗普於行政命令指，中方愈來愈多地利用美國資金提供資源給軍方、情報部門等的發展和更現代化，使中方直接威脅美國本地及海外的軍隊。

美國政府官員表示，這些公司使中國軍方能獲得先進技術及專業知識，幫助軍方擴張，並在全球範圍內採取更積極的姿態。

中移動、中電信主要投資者涉美資機構

美國如何執行禁令尚未明朗，若美資金融機構需脫手中移動、中電信股價，恐牽數以百億沽盤。

據彭博數據統計，撇除中移動內地母企中移動通訊集團，中移動5大持股機構包括貝萊德、領航、象限基金顧問（Dimensional Fund Advisors）、道富銀行、富達，全屬美資金融機構，單計5大股東合計持股6.44億股中移動股份，以中移動周五半日收市價49.45元計，持股價值已達318億元。

中電信H股方面，5大持股機構有4家為美資背景，包括花旗集團、貝萊德、紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、富蘭克林，合持倉位達44.08億股，以周五收市價2.45元計，價值逾108億元，不過值得注意的是，花旗、紐約梅隆銀行屬存託銀行，未必全屬美國投資者。

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責任編輯︰梁浩碩、麥德銘