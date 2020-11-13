▲ 道指跌317點 港股ADR跌210點穿26000

道指跌317點

美股下跌，市場續憂新冠肺炎疫情，加上中美角力再度升溫，美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國對部分中國企業進行投資。道指收報29,080點，跌317點或1.08%；標指收報3,537點，跌35點或1%；納指收報11,709點，倒跌76點或0.65%。

港股ADR跌210點

港股ADR跌穿26000點水平，收報25958點，跌210點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報37.62元，跌0.73元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報568.38元，跌8.62元或1.5%。夜期收報26175點，跌43點。

紐約期油跌0.8%

原油價格向下，美國原油庫存意外增加，惟市場預期油組或延長限產規模，限制油價跌勢。紐約期油收報41.12美元，跌0.33美元或0.8%。布蘭特期油收報43.53美元，跌0.27美元或0.6%。

美滙指數微跌

美滙指數微跌不足0.1%，最新報92.96。歐元兌美元報1.1806；美元兌日圓報105.11。

美國10年期債息報0.88厘。

紐約期金升0.6%

市場避險情緒升溫，資金流入帶動金價上升。紐約期金收報1873.3美元，升11.7美元或0.6。現貨金於1876美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩