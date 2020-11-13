【美股收市】特朗普簽令禁美方投資31間中企 道指挫317點 納指倒跌

美國疫情進一步惡化，加上中美角力又升溫，美股三大指數全線滑落，道指一度挫近500點，一度失守29000關；納指先升後軟。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人或企業投資於由中國軍方擁有或控制的公司，包括電訊營運商中國電信(00728)、中國移動(00941)，以及生產監控產品的海康威視(002415.SZ)，合共31間中資公司。有關行政禁令指中國持續增加剝奪美國的資本，用於發展現代化軍事力量、情報及安全設施，這對美國構成威脅。

多項利淡夾擊之下，美股沽壓明顯增加，道指收報29,080點，跌317點或1.08%；標指收報3,537點，跌35點或1%；納指收報11,709點，倒跌76點或0.65%。

市場對近期歐美疫情惡化感憂慮，加上美國大選後迄今仍未見新一輪紓困法案出台，經濟復甦恐面臨失速，聯儲局主席鮑威爾稱，現時就疫苗前景對經濟所帶來的影響進行評估，仍然言之尚早。而美國國會兩黨就新紓困法案的談判續陷僵局，民主黨領袖促請共和黨重新談判，反遭對方批評抹黑。彭博消息稱，特朗普政府正在退出刺激計劃的談判。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為70.9萬人，略勝市場預期的73.2萬；反映通脹的10月消費物價指數（CPI）按年升1.2%，低於預期。

歐美第二波疫情日趨嚴峻，美元轉弱，美滙指數尾段跌0.09%，報92.96。

國際能源機構(IEA)基於歐美恢復局部封城措施，把本季全球能源需求預測每日削減120萬桶，油價由升轉跌，紐約期油收市挫33美仙，至每桶41.12美元。

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責任編輯：柯志宏