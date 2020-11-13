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【比特幣】比特幣升穿1.6萬美元　重回2018年初水平　今年累升1.25倍

股市 01:30 2020/11/13

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比特幣升穿1.6萬美元大關。

近日除了股市受惠於疫苗消息而上揚外，比特幣（Bitcoin）表現亦相當強勢，據Coindesk數據顯示，比特幣周四（12日）漲2.3%，達16163美元，為2018年1月以來再次升穿1.6萬美元大關。惟投資界對於比特幣為何受到追捧，仍未有統一說法。

上個月，金融科技巨頭PayPal（美︰PYPL）宣布將增加新功能，允許用戶交易比特幣Bitcoin、以太幣Ethereum、比特幣現金Bitcoin Cash和萊特幣Litecoin。該公司還計劃到2021年初，容許客戶在其2600萬零售商網絡中，使用虛擬貨幣購物。

另外，金融科技公司Square（美︰SQ）上月表示，其購買了總值5000萬美元的比特幣。今年中起比特幣「掘礦」的產出亦已減半。

比特幣是今年以來價格上漲了1.25倍，令人聯想起2017年底時其瘋狂漲勢，當時比特幣被炒至2萬美元。

相關文章︰【虛擬貨幣】建行馬來西亞分行發30億美元數字債券　可用比特幣支付

【Bitcoin】比特幣突破15000美元創近3年來新高　挖礦機嘉楠耘智周四升一成

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