4名反對派立法會議員的資格一直備受爭議，人大常委周三一錘定音，講清楚了標準，這4名議員不能夠留下，另外17名反對派同盟中，有15名議員表示同上同落，一起辭職。

這事件緣起於7月30日這4位人士收到選舉主任的通知，他們競選立法會議員的資格不符《基本法》要求，因而被取消，但立法會的選舉突然因疫情而延期一年才舉行，時任議員可多留一年，已被通知不符資格的4名議員不願離開，但其資格卻已備受質疑。

此事無先例，我估計政府也不知如何處理，官方消息說是林鄭主動請人大常委裁決，這不似是她做事的風格，而且張建宗在人大常委拍板前一天還表示取消議員資格純屬揣測，反映他不太清楚事件的來龍去脈。我猜測人大常委的提案應不是林鄭主動提出，而是有重要人士提醒她可以用她的名義這樣做，她也可以因而為中央及港人立下一點汗馬功勞。

誤以為內地很倚靠香港

經此一役，反對派在建制中的空間將大幅縮減，明年立會選舉時，這4名被DQ的議員必然無法參選，不喜歡他們的市民可以耳根較為清靜，其餘的15人就算還是希望參選，除非面皮足夠厚，總會感到情何以堪。反對派的政治資源與能量都會大跌，這不是高叫幾句口號自我陶醉便可化解的。為何他們會跌入此政治生命大大縮短的困局？我隨手一算，也可看出他們犯了7大錯誤而仍不自知。

第一錯是他們完全不懂博弈要有實力作基礎，實力不同，策略便不能一樣。他們不懂分析國情港情，誤以為內地十分倚靠香港，他們只要挾持香港，或佔據中環，威力便有如核彈般，中央對他們的訴求就不得不從。我自2010年初開始便多次撰文指出香港相對於內地的實力江河日下，反對派的判斷愚蠢至極，可惜忠言逆耳，一錯再錯，不斷搞挑釁。

第二錯是不懂得如何去補救自己的實力不足。本來最正道的方法是努力為港建設，增進香港在全國的經濟地位。《基本法》之所以有很多有利香港的條文，正是得益於80、90年代間香港的GDP等於中國的25%，香港經濟對中國不可或缺，港人無論立場如何，中央也十分重視。今天香港的實力已是俱往矣，反對派不思進取，竟然鋌而走險，以為與外國勢力眉來眼去便可增加自己實力，迫使中央讓步，殊不知效果只可能是剛好相反，自己的實力無法增加，更使中央下定決心早日把國家安全的隱患清除。

第三錯是部分反對派成了港獨分子，另一些所謂較溫和的又拒絕跟激進暴力的港獨攬炒分子切割。中國共產黨革命成功，原因之一是他們明白首要任務是搞清誰是朋友誰是敵人。宣稱核爆也不割席，等於提醒中央，自己是中央的敵人。

中央治港辣招陸續有來

第四錯是或明或暗的支持攬炒，以為損害無辜港人的利益便可要脅香港及中央政府，使其讓步。如此可笑的理論竟也敢獻世，反映港人中政治巨嬰滿街都是，效果也只是有二︰一是在中央眼中，香港的價值更低，做決定時更不會投鼠忌器；二是得罪了大量港人，我遇過不計其數的港人，只要看到中央下重手，他們便額手稱慶。

第五錯是反對派似乎毫無自我檢討的能力，他們顯然染上了特朗普的惡習，事事甩鍋諉過於人。有時看他們的論述、邏輯鏈斷裂，敘事荒腔走板的例子層出不窮，真替他們捏一把汗。不懂檢討便不會改錯，路只會愈走愈窄。

第六錯是不懂中央的處事風格。在中央眼中，港人在資本主義社會中生活，是統戰團結對象，不是敵人。但若有一些敵對分子顯露出來，中央視這些人為敵人，互相的關係便變為敵我矛盾，不是人民內部矛盾，那麼中央所會用的手段將會是徹底的，滴水不漏。未來的一段時間內，香港的管治漏洞會被一一填補。更辣的政策會陸續而來，那些喜歡寬鬆環境的港人，實應埋怨反對派的「累街坊」，若非他們的不懂進退、不停挑釁，何堪至斯？

第七錯是反對派的議員戀棧權力與議會提供的薪酬與資源，4名議員被裁定應DQ後，不懂得立時揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩，以為留在議會中只搞破壞便是盡了責任。市民眼中會看到這是在浪費公帑，不斷製造流會而坐享厚幣，是很不討好的事，就算反對派內部，對此也大有人反對。

有此7錯，這批反對派的政治生涯能不萎縮嗎？

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

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