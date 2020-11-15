【和寵物一起走過的日子@iM網欄】帶主子出走の寵物移民「亞洲篇」

上回提及在考慮移民之前，你需要先了解你所計劃移居的國家對寵物入境的要求，例如晶片類型、防疫注射的時限、瘋狗症檢驗的所需時間、入境申請的手續、如需要入境隔離怎樣安排等等。除此之外你更需要考慮你家寵物是否適合坐飛機，短鼻品種如老虎狗、八哥、波斯貓、異國短毛貓等大部份航空公司都會拒絕接載。

亞洲當中最多香港人查詢的熱門移民地點為台灣、日本、新加坡、馬來西亞及泰國，而這篇筆者將選出台灣、日本和星加坡這三個寵物移民手續比較繁複的國家加以說明，藉此希望增加大家對寵物移民的概念。

▲ 台灣對寵物入境的要求是亞洲區中最高之一

＜台灣＞

所需準備時間︰7-9個月

入境隔離時間︰7天

雖然台灣近半個世紀後於2012年5月再一次發現了由瘋狗症引起而死的野生動物屍體，網上更流傳是由鄰近地區非法流入台灣的動物所引發，但台灣其實對寵物入境的要求比起泰國或馬來西亞，什至日本都相對嚴格。以下為寵物移民台灣前所作的準備工作大概流程︰

基本上香港已經規定狗主每三年為犬隻注射瘋狗疫苗，而到台灣需注射多一支瘋狗症疫苗再等30日後抽血寄到台灣認可的檢測中心化驗，檢測的結果大過或等於0.5IU/ml就符合要求，之後就可以預訂180天後出發的寵物機位。但很多主人都會不小心對於每年的防疫注射有所忽略，如果沒有定期注射防疫疫苗就必須在注射瘋狗症疫苗時也一併注射。然後在出發前最少1個月(最好45日前)就需要網上預約指定的隔離中心，因為隔離位置有限所以如果知道寵物會在那一天出發就盡早預約比較安心，再者就是於出發前20天(最好3星期前)上網申請寵物入口許可證，最後在寵物出發出約5天需要到香港認可的獸醫診所作最後健康檢查並由獸醫填寫健康證明書，再將獸醫所簽發的健康證明書拿到漁護處，再由漁護處的獸醫加簽就完成。

▲ 日本到處都是愛寵之地

＜日本＞

所需準備時間︰7-9個月

入境隔離時間︰0天

日本和台灣的手續其實沒有太大分別，日本更加不需要隔離，但因為言語上的分別，就算在網上申請入口文件表格有英文指示都會有點模棱兩可，而網頁的指示更是全日文，所以如果是自行申請的主人就可能需要出發前45日開始網上申請比較安全。另外日本要求的寵物健康證明書共有兩份，兩份也需要找香港政府認可的註冊獸醫填寫簽發，再把兩份文件帶到漁護處找他們的獸醫核對加簽才完成。

▲ 新加坡需要嚴格記錄寵物的住處

＜新加坡＞

所需準備時間︰4-6個月

入境隔離時間︰0天

新加坡雖然要求的時間沒有日本和台灣那麼久，主要是因為不用在注射完瘋狗症針後需要等待180天才可入境，但是新加坡其他方面的要求其實也有點繁複。

跟台灣和日本一樣，注射瘋狗症疫苗之後需要抽血寄到指定認可的檢測中心進行檢測，合格後便可以進行下一步。出發前最少一個月，你需要向新加坡當局申請兩份文件，一份是所有國家都需要的入口許可文件，另一份是你的寵物身分證明，他們將要求你提供你的寵物在新加坡所居住的地址，因為在新加坡有很明確的寵物數量限制，而拿到入境許可文件後記得要預約寵物落地健康檢測。最後在出發前14天你一定要檢查清楚寵物每年注射的防疫針是否還有效，於出發前最多七日內到香港政府的註冊獸醫杜蟲杜虱及拿到獸醫簽發的寵物健康證明後再到漁護處找獸醫加簽，最後在起飛前你亦需要簽發證明你有繳交寵物進口稅項及尋找你所選擇的航空公司簽發機長確認宣言後才大功告成。

下一篇筆者將針對海外移民熱點作更深入的分享，如有任何關於寵物移民的查詢歡迎Facebook或Instagram聯絡我，下篇見！

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