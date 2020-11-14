【玄人‧峰語@iM網欄】冥冥中有主宰 風水能改變先天定數？

自問研習風水命理多年，愈是見得多不同的案例，愈是發現很多東西都是冥冥中有主宰，儘管風水理論上可幫人消災解難，有時候也要看命主有沒有此福份。傳統上風水本身是套用在「陰宅」（即山墳墓地）之上， 但後來發展套用在「陽宅」（即我們所住的屋或房子） 層面。 然而，現代分層樓宇的單位都有既定的設計，廚房、睡房 、客廳很難作出改動，如要透過風水去提升宅主運勢面對一定的局限，因此陽宅風水往往未能做到扭轉乾坤的功效，如能為宅主提升兩成的運勢已算是不錯。事實上，從學理上一間可以由自己建造及設計室內部局的單幢的大屋，風水可套用的範疇及層次自然較多較廣，不過，我曾經跟進一個重新建屋的個案，卻發現有些事情是有天意安排的，非人力可以扭轉的。



事緣是我有一客人，過去十年在生意上都一帆風順，錢銀不決，唯獨是至今仍未有子嗣，於是希望我在風水上可以給點意見，看看可否扭轉乾坤。我當年幫客人看了四個地方，分別是其工廠、現有住宅、郊區別墅及鄉間祖屋，由於他從沒找人看過風水，因此所選的工作及住屋地方都是順其自然。真是奇怪，工廠取坐向都是旺山旺向之局，而且門向納卦線主發地產，後來才知道此地皮將會被市政府納入重建發展，單是將工地賣出已可賺到可觀的收益。



然而，此行目的是希望幫他看看子嗣問題，於是集中看他所住的地方，說也奇怪，不論現在住的地方及郊區的別墅，所取的坐向都是旺財不旺丁，由於是新式的陽宅，可以改動的地方不多，即使透過風水擺設去催丁，始終是受先天的格局所限。客人本身亦打算修改鄉間的祖屋，因此也因利成便看看風水上有沒有可改善的地方。無獨有偶，祖屋的坐向也是只取旺財向，儘管他打算將整間祖屋拆毀重建，但礙於本身的地基問題，原來祖屋大方向是不可改變的，最多是改變屋的大細，這也是我始料不及。因為一間由零開始去建造的房間，較易去利用風水佈局去改善情況，但現在卻因地基問題而令祖屋的坐向不能改動，或者這是冥冥中的定數。



雖然屋的坐向不能改，但透過一些格局上的變化，藉此的催旺丁氣，不過，由於客人本身不會在祖屋長住，即使改動了風水，對其影響力也不大。從此例子來看，如果一個人在某個時空及時間會得到一些東西，他的住屋風水多少也會反映出來。同樣地，即使風水有透過利用環境，改善命主的運程，但先天定數沒有此福元，既使盡了人力，天時、地利仍是缺一不可。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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