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【美股焦點】Palantir業績前股價異動　大漲近7%後再倒跌7.5%

股市 23:48 2020/11/12

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Palantir周四盤後公布上市以來首份業績。

有美國中央情報局（CIA）背景的大數據公司Palantir將於收市後公布業績，惟其股價出現「過山車式」波動。盤中一度高見17.06美元，漲逾6.8%；其後急轉直下倒跌7.5%，低見14.76美元。Palantir的主要客戶為各國政府機構，因曾協助美國政府找出策動「911」襲擊案的主謀、極端組織阿爾蓋達前首領拉登而聞名。

據外電報道Palantir正與美國政府密切合作，建設名為「Tiberius」的系統，用於追蹤新冠疫苗的生產、分發和管理。Tiberius的目的是讓衛生官員能有效管理各種疫苗數據，制定疫苗接種計畫。例如，官員可透過Tiberius辨識優先需要接種對象，向醫療工作者、老年人和其他高危險族群分配疫苗。

Palantir 表示，Tiberius平台可擷取來自聯邦機構、州或地方政府，以及製藥商、分銷商等組織的數據，產生分析和地圖，讓衛生官員規劃疫苗分配與管控，並追蹤醫院、診所和其他疫苗注射站的交付情況。

相關文章︰【CIA持股】獨角獸Palantir遞上市申請 美國中情局有份投資 擊殺拉登幕後功臣

【美股焦點】科技股IPO熱潮席捲美國 焦點新股Palantir、Asana即將上市

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編輯︰侯景成

 

 

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