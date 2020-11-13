【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房

近年本港樓市的一個常見現象，就是「慈父」、「慈母」為子女置業，這股購買力成樓市的重要動力。由於樓價高價，加上政府對於買入第二層物業的業主要徵收15%辣稅。因此，不少有能力的父母，都會協助子女年輕買樓，一邊預先幫子女置業，一邊以首置人名多買一層物業。 日前一名投資者剛斥資810萬元，購入美孚新邨頂層單位給予愛女居住。

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香港置業高級營業經理麥紫軒表示，美孚新邨5期蘭秀街24號頂層單位，向東北望開揚景，2房間隔，實用面積約667平方呎，單位以820萬元放盤，3個月後獲區內客接洽，議價後減價10萬元，以約810萬元成交，實用呎價約12,144元。

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據了解，買家為資深投資者，心儀物業附設靚裝修，而且景觀開揚，睇樓3次後拍板購入單位予女兒自住。資料顯示，原業主於2015年5月以約715萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約95萬元，物業升值約13.3%。

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記者：陳詠妍