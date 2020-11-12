【中概股】小鵬汽車上季收入升3.4倍　毛利由負轉正　股價漲逾8%

▲ 小鵬汽車毛利由負轉正。

小鵬汽車（美︰XPEV）公布上市後首份業績。截至9月底止第三季度，小鵬汽車收入為19.9億元（人民幣，下同），按年升342.5%；按季增長236.9%。期內，汽車總交付量為8758部，按年升265.8%，按季升165.7%。在交付型號中有6210部為旗艦車型P7。

小鵬汽車股價升8.2%，報36.26美元。集團上季虧損11.48億元，對比去年同期虧損7.76億元；第三季度毛利率由負轉正，達4.6%，去年同期為10.1%；今年第二季則為-2.7%。

截至2020年9月30日，公司擁有現金、現金等價物、受限資金和短期投資共計199.98億元人民幣）。充足的現金儲備，有效支持核心技術研發和生產銷售再擴大。

近期，小鵬10月份的總交付量達到了3040部，按年增長了229%。其中包括2104部P7及936部G3。小鵬汽車董事長及行政總裁何小鵬表示︰「作為小鵬汽車上市後的首份季報，我們取得了強勁的運營與財務業績表現，這主要得益於P7交付量的快速上升。」

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編輯︰侯景成