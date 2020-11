【科網壟斷】騰訊劉熾平：騰訊「很好地符合監管要求」 政府支持互聯網發展

▲ 騰訊總裁劉熾平表示,反壟斷監管並非中國獨有,會與監管機構合作確保騰訊合規。

內地日前展開平台經濟反壟斷諮詢,市場憂慮科網巨頭面臨更嚴格監管,累科網龍頭本周初股價急瀉。騰訊 (00700) 總裁劉熾平在業績會上表示,反壟斷監管並非中國獨有的新事物,當科技公司規模壯大、對經濟重要性增加,就要求有更多監管出台;草案的精神應該是維護行業公平,促進創新及長遠健康發展,相信政府仍支持互聯網及科技發展。

劉熾平又指,騰訊的發展理念事實上與監管要求非常吻合,騰訊推動產品創新、注重用戶體驗、與合作夥伴共贏,未來會與監管機構合作以確保騰訊合規。他續指,初步看來新規主要針對平台經濟,遊戲、數字娛樂等業務預計所受影響較小。

此外,內地早前推出針對網絡小微貸款新規,令螞蟻集團暫緩上市。劉熾平表示,在新規下騰訊金融科技戰略沒有太大改變,「微粒貸」業務主要由微眾銀行(WeBank)提供,而微眾銀行持有銀行牌照;此外,騰訊金融科技收入來源多元化,在支付、貸款、理財、保險等取得平衡,比起急速擴大規模,更注重高質穩健發展,並強調騰訊「很好地符合監管要求」(fit very well to current regulatory environment)。

騰訊及全資子公司Riot Games旗下焦點新手遊《英雄聯盟:激鬥峽谷》在東南亞開放公測,騰訊首席戰略官James Mitchell表示,預計Riot Games會逐步在歐洲、美國等地推出《激鬥峽谷》,但《英雄聯盟:激鬥峽谷》早前將先累積用戶,不會著急變現。

記者:陳健婷