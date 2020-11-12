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【業績】新秀麗第三季收入按年下跌64.6%　疫情影響持續毛利率受壓

股市 22:07 2020/11/12

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新秀麗上季銷售淨額按年跌64.6%。

新秀麗 （01910） 公布截至9月底止季度績，期內銷售淨額為3.27億美元，按年下跌64.6%；錄得股東應佔虧損1.1億美元，相對去年同期盈利5300萬美元；每股虧損0.077美元。集團表示，銷售淨額減少是由於新冠疫情拖累所致。截至今年9月底止首三季，集團股權持有人應佔虧損10.8億美元，而去年同期則盈利1.02億美元。

新秀麗第三季毛利率為44.9%，而去年同期則為55.7%。毛利率下降主要是疫情不利影響導致銷售淨額按年減少，令毛利減少所致，包括存貨儲備增加、銷售淨額降低但採購及生產開支固定的影響。

數據顯示，新秀麗的月度銷售額正逐月改善，惟按年仍錄得較大跌幅。集團表示，疫情對業務的影響重大，原因是出售公司產品的零售店暫時關閉，以及消費者的旅遊及可支配支出大幅減少，從而降低了對集團產品的需求。雖然疫情規模與持續時間仍未明朗，但經已並且將繼續對集團的業務、財務狀況及經營業績造成不利的影響。

另外，疫情也對集團的供應鏈造成影響。初時，集團的供應鏈因中國春節假期後產能放緩而受到影響。其後產能經已隨着中國工廠逐步復工而提高，惟本集團因2019冠狀病毒疫症全球蔓延導致銷售額下跌，使集團需要透過取消訂單在內等方法減低生產水平，以便於銷售額下跌的情況下協助管理存貨水平。

隨着2019冠狀病毒疫症大流行影響的地域範圍擴大，集團於比利時、匈牙利和印度的自有及營運的廠房已自2020年3月起關閉。該等廠房均已於臨近2020年第二季度末重開，但產能有限。

相關文章︰【業績】新秀麗中期盈轉虧淨蝕9.74億美元　銷售淨額下半年逐月改善

新秀麗飊逾一成　獲Capital Group增持

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編輯︰侯景成

 

香港股票 疫情 新秀麗（01910）

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