【開市9點半】iBond認購者人人有份　長揸好唔好？即日鮮又可以賺幾多？

（1）iBond 2020通脹掛鈎債券 （新上市編號︰04239） 下星期二（11月17日）開始交易，綜合市場預測，iBond第一日掛牌或有4%至5%升幅，意味持有一手iBond短炒，料可賺400至500元。不過，由於iBond有2厘保底息，長揸iBond收息亦被視為不俗之選。究竟iBond短炒好，還是長揸好？本網幫你綜合iBond部署三大策略。

即睇開市9點半重點：

▲ 由於iBond有2厘保底息，長揸iBond收息亦被視為不俗之選。究竟iBond短炒好，還是長揸好？本網幫你綜合iBond部署三大策略

▲ iBond對上一次發行已經是2016年，事隔四年，iBond再次推出。

▲ iBond認購結果出爐，今次每人最多可獲派4手iBond，當中約23萬人獲分4手，另有約19.6萬人獲分3手或以下。第七批iBond下周二（17日）掛牌上市。

▲ 除了iBond，長者亦可考慮認購銀債收息。新一批銀債的保底息高達3.5厘，並可加碼發行至最多150億元，12月1日起接受認購，銀行及券商已陸續推出認購優惠

▲ 騰訊預告，將會推出以《王者榮耀》故事為藍本的兩款新遊戲、一部動畫劇及一部電視劇，以發揮自製IP的潛力

▲ 對於已沽清科技股持貨的投資者來說，究竟目前是否重新買貨時機呢？不妨參考除了反壟斷政策以外的3大科技股撈貨指標，分別為：（1）納指技術走勢回穩、（2）美債息未再急升、（3）傳統經濟股業績。

▲ 恒生指數今日（12日）收市後公布季度檢討結果，有兩點值得留意，（1）恒生指數成份股數目有望增加，突破現時的50隻，（2）美團（03690）、比亞迪（01211）、安踏（02020）、中芯（00981）等有望額外納入恒指

▲ 長和（00001）預期，待所有歐洲鐵塔資產交易完成後，估計交易產生的股東應佔收益（未計交易成本前）將約600億元，預期今年收取的第一批交易獲得約210億元，明年收取的第二批交易獲得約390億元

▲ 美國政府於近日公布對多名香港及內地人士實施制裁，證監會發表聲明回應表示，中介人在考慮有關制裁的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業務及商業風險

【iBond 2020】iBond追揸沽攻略 短炒定長揸？首日掛牌可見105元

（2）iBond對上一次發行已經是2016年，事隔四年，iBond再次推出。究竟派息機制如何？iBond回報又是如何計算？有意「即日鮮」的投資者，歷年iBond首日回報如何？下文將有詳細解答。

【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？ 一文看清6批iBond首日升幅

（3）iBond認購結果出爐，今次每人最多可獲派4手iBond，當中約23萬人獲分4手，另有約19.6萬人獲分3手或以下。第七批iBond下周二（17日）掛牌上市。

【iBond 2020】iBond認購結果出爐！ 23萬人獲派上限4手（不斷更新）

（4）除了iBond，長者亦可考慮認購銀債收息。新一批銀債的保底息高達3.5厘，並可加碼發行至最多150億元，12月1日起接受認購，銀行及券商已陸續推出認購優惠。

【銀色債券】新一批銀債保底息3.5厘 銀行券商認購銀債優惠一覽（不斷更新）

（5）聚焦港股市場，今日最多人關注的股票一定是昨日收市後放榜、業績好過預期的騰訊 （00700） 。騰訊預告，將會推出以《王者榮耀》故事為藍本的兩款新遊戲、一部動畫劇及一部電視劇，以發揮自製IP的潛力。

【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利升32%勝預期 手遊強勁增長逾6成

（6）對於已沽清科技股持貨的投資者來說，究竟目前是否重新買貨時機呢？不妨參考除了反壟斷政策以外的3大科技股撈貨指標，分別為：（1）納指技術走勢回穩、（2）美債息未再急升、（3）傳統經濟股業績。

【騰訊績優】幾時先重新買返科技股？ 睇實3大指標

（7）恒生指數今日（12日）收市後公布季度檢討結果，有兩點值得留意，（1）恒生指數成份股數目有望增加，突破現時的50隻，（2）美團 （03690） 、比亞迪 （01211） 、安踏 （02020） 、中芯 （00981） 等有望額外納入恒指。

【恒指季檢】周五恒指季檢前瞻 成份股額外加幾多隻？

（8）長和 （00001） 預期，待所有歐洲鐵塔資產交易完成後，估計交易產生的股東應佔收益（未計交易成本前）將約600億元，預期今年收取的第一批交易獲得約210億元，明年收取的第二批交易獲得約390億元。

【長和鐵塔】長和售歐洲鐵塔資產涉100億歐元 套現所得部分用於股份回購、未提派息

（9）美國政府於近日公布對多名香港及內地人士實施制裁，證監會發表聲明回應表示，中介人在考慮有關制裁的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業務及商業風險。

【港區國安法】美國制裁多名中港官員 證監會：中介人應謹慎評估法律、業務等風險

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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