【室內設計】異國風情遇上簡約風格 30萬改裝440呎單位成熱帶度假屋

新冠情令不少港人的旅遊大計落空，但有沒有想過在家都能有置身於異國的感覺? 有業主花費30萬元，將愉景灣海澄湖畔的440平方呎單位造出混搭風格。除了以白色為家居主色外，更配上不同顏色混搭簡約風和異國風，為家居帶來與眾不同的風格!

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是次單位設計可謂簡約中帶一點不平凡，這個兩口之家位於愉景灣海澄湖畔，一廳一房，面積約440平方呎，裝修費約30萬元。為配合愉景灣的寧靜優雅環境，設計師選用純白色為單位主色，亦能增加屋內空間感，陽光從落地玻璃窗照射入室內，客廳顯得寬闊及明亮。同時，廚房、走廊及客廳內加入別具風味的家居配件，突出異國美感。

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責任編輯：潘曉豐