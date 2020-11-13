  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (五) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】異國風情遇上簡約風格 30萬改裝440呎單位成熱帶度假屋

理財智慧 15:24 2020/11/13

分享：

新冠情令不少港人的旅遊大計落空，但有沒有想過在家都能有置身於異國的感覺? 有業主花費30萬元，將愉景灣海澄湖畔的440平方呎單位造出混搭風格。除了以白色為家居主色外，更配上不同顏色混搭簡約風和異國風，為家居帶來與眾不同的風格! 

更多詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

是次單位設計可謂簡約中帶一點不平凡，這個兩口之家位於愉景灣海澄湖畔，一廳一房，面積約440平方呎，裝修費約30萬元。為配合愉景灣的寧靜優雅環境，設計師選用純白色為單位主色，亦能增加屋內空間感，陽光從落地玻璃窗照射入室內，客廳顯得寬闊及明亮。同時，廚房、走廊及客廳內加入別具風味的家居配件，突出異國美感。

 

詳情請看682期《iMoney Focus》精明裝修。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

 

 

愉景灣 設計 裝修設計

上一篇文章

【每周醒你】「錢家有道」免費網上講座教你親子理財　退休人士揀年金貼士（附報名詳情）

下一篇文章

【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房