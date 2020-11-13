【騰訊績優】幾時先重新買返科技股？ 睇實3大指標

科技股連日急瀉後昨終於（周四，12日）反彈，重磅股騰訊 （00700） 業績更勝市場預期，不排除能重返600元大關。對於已沽清科技股持貨的投資者來說，究竟目前是否重新買貨時機呢？不妨參考除了反壟斷政策以外的3大科技股撈貨指標，分別為：（1）納指技術走勢回穩、（2）美債息未再急升、（3）傳統經濟股業績。

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從技術走勢來看，反映科技股表現的納指隱約出現「三頂」不利形態，現時買貨如同「接飛刀」。安全起見，炒作動能者可待納指確認突破「三頂」才入市；中長綫投資者如欲撈貨，則應吼實納指本月初低位約10800點，若成功企穩並重展動力，可視相關形態為大型上落市，分注吸納以作中長綫部署，或有一定值博空間。

值得注意是，若納指明確跌穿上述低位，則恐意味上落市格局遭打破，科技股隨時進一步向下再插，投資者屆時應觀望為上。

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基本面方面，除了疫苗消息，美債息急升亦屬科技股其中一項不利因素。皆因科技股增長周期較長，分析員透過折現現金流（DCF）計算估值時，考慮到科技股大部分價值源於終端增長（terminal growth）上，假若利率進一步向上，便意味機會成本增加，加添估值向下重估壓力。在此前提下，科技股若以重現強勢，最低限度美債息升勢應要減慢。

投資情緒方面，各界無法猜測監管政策，但另一種可以判決科技股氣氛的指標，乃傳統經濟股業績。當傳統經濟股業績欠佳時，科技股業務增長明確，自然受到青睞，可是當傳統經濟股營運出現起色，資金便自然換馬炒落後，進一步使科技股錄資金流走。短期來說，傳統經濟股有周大福 （01929） 、維他奶 （00345） 、中國燃氣 （00384） 、旺旺 （00151） 等放榜，且看相關企業業績如何。

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記者：莫亦熙