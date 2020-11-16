【Good Food,Good Mood@iM網欄】總統大選下的假日早午餐 The Steak Room

前陣子最舉世矚目的熱話，必定是美國大選。候選人之一Donald Trump曾經是我的偶像，當年我才20出頭，大學畢業初出茅廬，煲了幾季《飛黃騰達》，對他那些think big、think outside the box之類的名言留下深刻印象，現在回想起甚至有點像傳銷式的洗腦，讓人相信他就是「成功」的化身。

2016年美國總統大選，我是支持他的，除了因為他的成功形象深入民心，也認為與其按部就班、保守行事，倒不如來個反傳統，可能反而能為美國帶來新突破。四年間，他的作風一如預期地大膽，不守規矩之餘，亦鬧出不少醜聞及笑話；他的光環漸漸消失，亦令我看到他的自私及無理。

2020年11月，兩位總統候選人鬥得如火如荼，我和很多人一樣，從星期三投票結束後便每分每秒不停更新點票結果，比炒股更賣力。星期日早上，大選結果終於揭盅，我正和閨蜜們在The Steak Room嘆著Weekend Brunch，順便慶祝拜登勝選。

The Steak Room位於尖沙咀 FWD HOUSE 1881，標榜由前洲際酒店的烹飪團隊主理，搜羅全球優質牛扒，為嗜肉者提供一個肉食天堂。這兒的假日早午餐每位只需538元，共四道菜，而且全都是招牌菜，可品嚐到餐廳的真正水準。頭盤由三款前菜組成，款款精緻的骰，一啖起兩啖止，作為頭盤份量剛好。三款前菜分別是「鮮蝦雞尾酒」、「香煎北海道帶子配菠蘿煙肉」及「生牛肉他他」，全部味道頗為正路，尤其喜歡「生牛肉他他」，採用西冷及牛柳部位，本以為肉塊上面那粒黃色小水泡是鵪鶉蛋黃，拮穿一試，原來是芒果辣根醬汁，頓時為此開胃菜添上一抹清新。

接著喝「波士頓龍蝦湯」，此湯似乎是所有Steak House的必備菜式，平日最怕喝到那些淡於清水的罐頭龍蝦湯，這裡的味道十分對辦，皆因廚師以龍蝦頭、高湯、百利甜酒及白酒餚製湯底，再加入蒜頭、洋蔥、番茄、芹菜及羅勒等配料，味道偏濃但正合我心意。

一場來到，怎能不吃牛扒？我們全部點了USDA肉眼扒作為主菜。吃牛扒，我喜歡medium rare，但很多地方火候掌握得不好，上桌時往往變了medium甚至medium well。這裡沒有此問題，廚師在牛肉四周沾上牛的天然脂肪，先輕輕煎熟，再用高溫炭火燒烤，令牛肉帶有陣陣炭香之餘，切開後肉仍然呈粉紅色，嬌嫩多汁。

隨牛扒附上的「配料」亦排場十足，分別有法式蛋黃醬 (Béarnaise)、肉汁 (Gravy)、蘑菇汁、干邑黑椒汁及香蒜汁，八款來自不同地區的鹽亦一字排開，任君選擇。

人逢喜事精神爽，胃口亦特別大。我們在牛扒之上還加了「香煎鴨肝」和「厚切煙肉」。值得一提的是這煙肉選用脂肪和瘦肉比例50/50的豬腩肉，用蘋果木煙燻，邪惡但美味。配菜還有香滑的「芝士薯蓉」及清甜的「蒜蓉法國青豆」，一定能滿足大家的胃口。

套餐的甜品是「士多啤梨三重奏」，以士多啤梨啫喱、芝士慕絲及雲呢拿雪糕組成，香香甜甜，應該頗受女士及小朋友歡迎。這天其實也是一餐生日飯，朋友特別準備了「朱古力心太軟」，雖然簡單，但味道一流，份量足夠五人分享，黑朱古力的甜度恰到好處，中間的熱朱古力醬暖在心頭，與其自帶蛋糕付切餅費，倒不如預訂此甜點，好味之餘也省卻不少麻煩。

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