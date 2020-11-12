【局長會客室】邱騰華：港企具韌力應對逆境　籲企業善用政府基金

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華(左二)表示，港府繼續組合港軟實力品牌優勢，協助發掘新合作商機。(程志遠攝)

疫情衝擊下，企業經營前景充滿挑戰，港企需要多花心思，尋求發展和出路。商務及經濟發展局局長邱騰華今晚(12日)聯同業界代表出席本報舉辦的「局長會客室」直播，指出企業宜調整自身策略；亦有企業分享「走出去」的經驗，認為港企可藉品牌優勢在東南亞把握商機。

【局長會客室】邱騰華：政府各類資助中小企基金 疫下發揮成效

商務及經濟發展局局長邱騰華認為，香港市場雖細小，但企業靈活變通，且具競爭力，包括有專業技術及人才。雖疫情對企業帶來衝擊，不過邱認為，香港企業普遍具韌力應對逆境，如旅遊業。他指，政府會在各方面協助企業度過短期難關，但企業亦不可單靠政府補貼，需要有作出轉變的動力，例如市場轉型、技術轉型、尋新合作夥伴等，強調政府會與企業一起努力應對難關。

為支援企業，港府曾推出不少資助項目，邱騰華指出，政府許多基金仍有餘額，鼓勵企業善用政府基金，而港府會盡量拆牆鬆綁，盡力協助港企拓展業務及轉型。港府繼續組合港軟實力品牌優勢，例如已在東盟商貿團加入專業服務、初創企業，協助發掘新合作商機。

「香港企業」享有品牌效應

曾參與泰國及馬來西亞商貿團的沛然環保顧問主席及執行董事郭美珩則指，在商貿團中觀察到當地市場對環保服務有需求，因當地欲吸引外資，而外資又著重企業的環境保護、ESG政策等。雖然疫情打撃部分項目施工，但亦為企業帶來商機，特別是健康樓宇、可持續發展的範疇。而香港在此方面有一定優勢，料「走出去」可以發掘更多機遇、拓闊商業視野。

結合科技及水耕種植的FarmacyHK 創辦人及首席執行官麥嘉晉坦言，作為初創，必然有巨大的資本壓力；但如果在香港能站穩陣腳，「走出去」亦不會是難事。因此，政府提供的資助，特別是BUD專項基金，有助解決資金壓力，對該企的海外戰略非常重要。他又認為，東南亞市場願意嘗試新事物，「香港企業」享有品牌效應，故港企在當地發展亦有一定競爭力。

【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡實行初期 邱騰華：每日最少一班專機往返

記者：葉泳珊、蘇穎琪