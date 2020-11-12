【美國大選】桑德斯自薦做勞工部長 工會未必撐

▲ 拜登在民主黨初選的對手桑德斯自薦出任勞工部部長。

美國大選暫時告一段落，已宣布勝選的民主黨候選人拜登已著手籌組政府。拜登在民主黨初選的對手桑德斯，已自薦出任勞工部部長。惟據報，工會較傾向支持波士頓市市長沃爾甚（Marty Walsh）。

年屆79歲的桑德斯早在10月接受媒體訪問時已透露，如果拜登邀請他出任勞工部長，他會接受。美國有線新聞網（CNN）消息人士透露，桑德斯近日已向至少一位知名勞工領袖聯絡，包括美國最大工會組織美國勞工聯合會及產業工會聯合會（AFL-CIO）為首的幾個工會團體主席特魯姆卡（Richard Trumka）等，尋求支持，但該職位似乎競爭激烈。

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美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士指，多個工會團體都傾向支持由波士頓市市長瓦許（Marty Walsh）擔任勞工部長一職，他與拜登也有長達7年的好友關係。

桑德斯的另一位競爭對手是頗受歡迎的進步派民主黨人、密歇根州眾議員萊文（Andy Levin）。他獲基地工會的支持，包括美國電訊工人聯合會（Communications Workers of America）。

報道指，勞工部內部的分歧主要跟氣候政策有關，在大選期間，各人曾暫時放下分歧，併力對抗總統特朗普。

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責任編輯：葉芷樺