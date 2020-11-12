【美國大選】有指特朗普欲染指傳媒業 另創新台取代霍士

美國大選結果尚未完全確定，惟拜當篤定當選。倘連任失敗，特朗普去向受關注。美國傳媒報道，特朗普有意開辦新的傳媒公司，或以網上串流的形式運行，營運成本會較傳統電視台低。倘成事，霍士（Fox）的特朗普官方電視台角色或遭取代。

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美國新聞網站AXIOS報道指，特朗普有意進軍傳媒業，基於成本考慮，新台特朗普或採用網上串流的形式運行，向支持者收取月費。

特朗普的目標觀眾，大多都是霍士的觀眾，此舉無疑是與霍士「爭飯食」。消息人士指，特朗普往後將會改變對霍士態度，視為對手，花大量時間攻擊。

霍士新聞立場被視為親特朗普，但特朗普依然認為霍士不夠「忠誠」，曾抱怨霍士增加訪問民主黨人的篇幅。指霍士已經變質，與4年前不同。

面對潛在的競爭對手，霍士日前績後的電話會議上曾稱，集團熱愛競爭，強調霍士一直是最頂尖的電視台。

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責任編輯：林建忠