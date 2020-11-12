  • 21°C
香港時間 : 20201112日 (四) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】有指特朗普欲染指傳媒業 另創新台取代霍士

環球政治 21:00 2020/11/12

分享：

美國大選結果尚未完全確定，惟拜當篤定當選。倘連任失敗，特朗普去向受關注。美國傳媒報道，特朗普有意開辦新的傳媒公司，或以網上串流的形式運行，營運成本會較傳統電視台低。倘成事，霍士（Fox）的特朗普官方電視台角色或遭取代。

【美國大選】拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周【下一頁】

【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人【下一頁】

美國新聞網站AXIOS報道指，特朗普有意進軍傳媒業，基於成本考慮，新台特朗普或採用網上串流的形式運行，向支持者收取月費。

特朗普的目標觀眾，大多都是霍士的觀眾，此舉無疑是與霍士「爭飯食」。消息人士指，特朗普往後將會改變對霍士態度，視為對手，花大量時間攻擊。

霍士新聞立場被視為親特朗普，但特朗普依然認為霍士不夠「忠誠」，曾抱怨霍士增加訪問民主黨人的篇幅。指霍士已經變質，與4年前不同。

面對潛在的競爭對手，霍士日前績後的電話會議上曾稱，集團熱愛競爭，強調霍士一直是最頂尖的電視台。

【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字【下一頁】

【美國大選】金正恩23天未露面兼未祝賀拜登 南韓：並不特別【下一頁】

責任編輯：林建忠

相關文章

【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
今日
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【美國大選】BLM發起人要求入拜登團隊 作為拉票回報
今日
【美國大選】BLM發起人要求入拜登團隊 作為拉票回報
【美國大選】金正恩23天未露面兼未祝賀拜登 南韓：並不特別
今日
【美國大選】金正恩23天未露面兼未祝賀拜登 南韓：並不特別
【歐洲疫情】法國平均死亡上升 歐洲確診最多超越俄羅斯
今日
【歐洲疫情】法國平均死亡上升 歐洲確診最多超越俄羅斯
亞美尼亞「割地」換停火 民眾要求總理下台
今日
亞美尼亞「割地」換停火 民眾要求總理下台
選舉 政治 電視台 拜登 特朗普 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間21:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普料贏阿拉斯加 佐治亞州將重新點票（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月12日 時間21:00）
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】英國小報：拜登或邀奧巴馬任美國駐英大使
【美國大選】英國小報：拜登或邀奧巴馬任美國駐英大使
【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡
【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡