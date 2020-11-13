【長和股價】長和升逾3%　售歐洲鐵塔資產涉100億歐元　套現部分用於回購、未提派息

▲ 長和指，交易將釋放長和電訊及長和歐洲發射塔資產與業務的潛在價值。圖為長和主席李澤鉅。

長和公布，同意向歐洲領先的無線電訊及廣播基建營運商Cellnex Telecom，出售長和電訊（CK Hutchison Telecom）旗下持有歐洲等地鐵塔資產的長和網絡（CK Hutchison Networks），總代價100億歐元（約912億港元）。長和預期，待所有歐洲鐵塔資產交易完成後，估計交易產生的股東應佔收益（未計交易成本前）將約600億元，預期今年收取的第一批交易獲得約210億元，明年收取的第二批交易獲得約390億元。

長和股價今早造好，現升3.5%，報55.35元，盤中高見55.4元，成交額2.09億元。

長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭點講交易？詳見【下一頁】

長和網絡目前持有長和電訊在奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國共6個國家的歐洲電訊發射塔資產及業務權益。交易總代價為100億歐元，涉值14億歐元會以Cellnex約5%股權作為支付代價，每股作價52.79歐元，一旦Cellnex未獲股東批准發行新股支付代價，則會改以現金支付。

長和：交易可釋放鐵塔資產與業務的潛在價值

長和指，交易將釋放長和電訊及長和歐洲發射塔資產與業務的潛在價值，提升長和與長和電訊的財政能力，以支持未來增長和潛在的併購機會，同時長和電訊可更專注於開發其流動電訊業務網絡及資訊科技平台，加快長和電訊的跨國網絡推出5G服務，亦可與Cellnex就集團日後無源基礎設施需求建立長期策略夥伴關係。

除變現重大資本收益及淨現金收益外，交易將降低長和的財務負債淨額。完成交易後，其預期債務淨額對總資本淨額比率，將由25.6%降至15.2%。

李澤鉅8月時表示，要留子彈應變，詳見【下一頁】

交易涉6國鐡塔資產 意大利及英國交易料明年底完成

長和指，交易所得將用於（i）一般企業用途（包括但不限於擴充業務、提升業務基建與系統，以及維持適當之營運資金儲備）；（ii） 降低綜合財務負債淨額，與其現有信貸評級保持一致；及（iii） 達致最佳資本結構，並為股東創造最佳回報。長和董事會同時表示，考慮將部分所得款項分配至市場股份回購計劃。

由於交易涉及6個國家的鐵塔資產，長和預計，奧地利交易、丹麥交易及愛爾蘭交易將於今年底或之前完成，瑞典交易將於明年3月31日或之前完成，而意大利交易及英國交易將隨後於明年底或之前完成。

相關文章：【長和股價】長和：以色列電訊業務策略多年不變 續尋找適當時機出售

相關文章：【長和業績】長和半年少賺29%、中期息0.614元遜預期 李澤鉅：揣測全年展望言之尚早