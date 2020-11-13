【恒指季檢】美團百威亞太安踏成藍籌新貴　美團連日急彈重上300元

恒生指數收市後公布季度檢討結果，有兩點值得留意：（1）恒生指數成份股數目增加至52隻，突破現時的50隻；（2）兩大熱門美團 （03690） 及安踏 （02020） 成功成為恒指成份股新貴，百威亞太 （01876） 也「染藍」；太古A （00019） 則被剔除。恒指季檢公布前，美團連續兩日急反彈重上300元以上，美團股價周五全日彈升6.6%，收報305.8元，成交86億元。

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恒指公司於8月季檢時指出，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒生指數顧問委員會贊成恒指公司建議，對恒指成份股的組成，進行一次全面的檢討。整體檢討將涵蓋多方面，包括如何組合及挑選成份股、成份股數目、權重、行業及地域分佈等等。

恒指公司當時表示，有關檢討目的是確保恒指繼續成為港股具代表性及重要的指標。恒指公司將於8月起計半年內向指數顧問委員會滙報檢討結果及提出對優化建議。在此期間，恒指成份股數目或會增加。

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美團自由流通市值近萬億 若納入權重達5%

有分析指出，由於香港本地具代表性的成份股市值較輕，若剔出則減少本地股的代表性；而中國股票市值大，在經濟組成中，亦有代表性，值得納入指數，故擴大恒指成份股數目，會是較好的方法。

按目前自由流通股份市值排名，美團自由流通市值9596億元，由於是同股不同權股份，倘納入指數，權重上限預期為5%。比亞迪今年初股價為39.35元，周四股價累升3.5倍至177元，市值大增至1619億元，自由流通股份市值1134億元。

至於安踏及中芯，自由流通股份市值亦達1103億及987億元，安踏是內地體育消費用品市場的龍頭，中芯則是內地重要的芯片股。

至於市值排名較後的股份，還有李寧 （02331） 、龍湖 （00960） 、潤啤 （00291） 、融創 （01910） 及阿里健康 （00241） 等。

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記者：譚志偉