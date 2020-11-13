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【恒指季檢】美團反彈半成重上300元　恒指季檢收市公布、成份股或超50家？

股市 10:23 2020/11/13

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恒生指數今日收市後公布季度檢討結果，有兩點值得留意，（1）恒生指數成份股數目有望增加，突破現時的50隻；（2）熱門恒指成份股新貴包括：美團 （03690） 、比亞迪 （01211） 、安踏 （02020） 、中芯 （00981） 等。美團連續兩日急反彈重上300元以上，美團股價周五早市再彈5.5%，新報302.6元，成交25億元。

恒指公司於8月季檢時指出，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒生指數顧問委員會贊成恒指公司建議，對恒指成份股的組成，進行一次全面的檢討。整體檢討將涵蓋多方面，包括如何組合及挑選成份股、成份股數目、權重、行業及地域分佈等等。

恒指公司當時表示，有關檢討目的是確保恒指繼續成為港股具代表性及重要的指標。恒指公司將於8月起計半年內向指數顧問委員會滙報檢討結果及提出對優化建議。在此期間，恒指成份股數目或會增加。

美團市值3個月暴增6000億 再打動恒指公司？詳情可見【下一頁】

恒指上季季檢結果，阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空，詳情可見【下一頁】

美團自由流通市值近萬億　若納入權重達5%

有分析指出，由於香港本地具代表性的成份股市值較輕，若剔出則減少本地股的代表性；而中國股票市值大，在經濟組成中，亦有代表性，值得納入指數，故擴大恒指成份股數目，會是較好的方法。

按目前自由流通股份市值排名，美團自由流通市值9596億元，由於是同股不同權股份，倘納入指數，權重上限預期為5%。比亞迪今年初股價為39.35元，周四股價累升3.5倍至177元，市值大增至1619億元，自由流通股份市值1134億元。

至於安踏及中芯，自由流通股份市值亦達1103億及987億元，安踏是內地體育消費用品市場的龍頭，中芯則是內地重要的芯片股。

至於市值排名較後的股份，還有李寧 （02331） 、龍湖 （00960） 、潤啤 （00291） 、融創 （01910） 及阿里健康 （00241） 等。

【恒指季檢】太古股價破底恐被剔出恒指成分股　自恒指創建已半世紀藍籌

【恒指季檢】恒指公司11月13日公布季檢結果

記者：譚志偉

香港股票 新秀麗（01910） 華潤啤酒（00291） 龍湖集團（00960） 中芯國際（00981） 安踏體育（02020） 比亞迪股份（01211） 美團－W（03690） 李寧（02331） 阿里健康（00241）

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【新股IPO】藍月亮通過上市聆訊　內地洗衣液品牌股集資約78億元

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